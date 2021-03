Alex Bonilla: 20 años de prisión por amputar los genitales al amante de su esposa

Alex Bonilla, un hombre de Florida que permanecía detenido desde julio de 2019 por amputarle los genitales al amante de su esposa, fue condenado este miércoles a veinte años de prisión.

Según informa ClickOrlando.com, Bonilla, de 51 años, pasará veinte años en la cárcel luego de cortar los genitales al hombre con el que su esposa le era infiel. El hecho ocurrió en una casa ubicada en Bell, un pueblo de Florida.

ClickOrlando.com indica que además de la condena a prisión, Bonilla deberá abonar una multa por más de 251 mil dólares.

A Florida man who tied up his wife’s lover, held him at gunpoint and cut off his penis with a pair of scissors will serve a 20-year prison sentence for his crime. https://t.co/lQYcEi4dEZ

