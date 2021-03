Brittany Gosney: madre de Ohio atropella y mata a James Hutchinson, su hijo de 6 años

Por estas horas un macabro crimen paraliza a la ciudad de Middletown, Ohio, donde Brittany Gosney había denunciado este domingo la desaparición de su hijo de 6 años, James Robert Hutchinson, pero luego de un extenso interrogatorio confesó que días antes lo había atropellado, arrojado al río y asesinado con la ayuda de James Hamilton, su actual pareja, según informa la policía local.

De acuerdo a la información brindada por la cadena FOX 19 a partir de la información policial, la semana pasada Brittany Gosney, de 29 años, quiso abandonar a su hijo, James Hutchinson, en un área de vida silvestre del condado de Preble. Sin embargo, la situación alcanzó el peor desenlace cuando el pequeño James quiso regresar al vehículo en el que estaban Gosney y James Hamilton, su actual pareja.

La citada fuente explica que Gosney, en su intento por evitar que James Hutchinson regrese al automóvil, optó por atropellarlo.

The Middletown mother charged with murdering her 6-year-old son drove to a Preble County wildlife area to abandon him and then ran over him when he tried to get back in the car, court records show. https://t.co/CTAy9CBaHk — FOX19 NOW (@FOX19) March 1, 2021

Por su parte, WCPO agrega que fuentes policiales confirmaron que Hutchinson fue arrastrado por el auto de su madre “por una distancia”, antes de que ella regresara media hora después y encontrara al niño sin vida en el estacionamiento del Rush Run Park.

Los reportes policiales consignados por WCPO indican que ya consumada la muerte de Hutchinson, su madre Brittany y James, su pareja de 42 años, llevaron el cuerpo del niño a su casa en Middletown, a unas 30 millas de distancia del lugar del crimen, y más tarde arrojaron el cadáver al río Ohio.

Otros dos niños estaban en el automóvil cuando Brittany Gosney y James Hamilton abandonaron y luego mataron a James Hutchinson

Luego de que este lunes Brittany Gosney y James Hamilton comparecieran ante la Justicia de Ohio, fuentes policiales confirman que otros dos niños viajaban en el vehículo del que el pequeño Hutchinson intentó aferrarse antes de morir.

Así lo confirma el sitio CrimeOnline de acuerdo a la declaración de un portavoz de la policía de Ohio, quien sostiene los dos niños que vivían en la casa de Middletown con James, su madre y su novio estaban en el vehículo de Gosney en el momento de la muerte de James.

BREAKING: Two children were in the car with James Hutchinson’s mother as she dragged 6-year-old to his death after abandoning him in park https://t.co/d34BcAirAy via @crimeonlinenews — doc evans (@Ericevans89) March 1, 2021

La misma fuente señala que también estuvieron presentes en el domicilio mientras el cuerpo de Hutchinson estuvo en la residencia.

Actualmente, ambos niños están en segundo grado y ahora están bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil.

Continúa la búsqueda del cuerpo de James Hutchinson y rescatan a otros dos niños que eran abandonados por Brittany Gosney

Tal como informa Miami Herald, el cuerpo de James Hutchinson aún es intensamente buscado por efectivos policiales de Ohio y expertos en rescates.

En este sentido, David Birk, jefe de policía de Middletown, habló con la prensa local y aseguró que trabajarán “con buscadores capacitados en un intento por recuperar el cuerpo de James”.

Y al respecto del operativo por dar con los restos del niño, Birk agregó: “El río es muy alto y traicionero, por lo que no revelaremos la ubicación exacta con la esperanza de evitar otro trágico incidente”.

En tanto, el jefe policial de Middletown confirmó el hallazgo de otros dos niños, ambos hermanos de Hutchinson, que iban a ser abandonados por Brittany Gosney y James Hamilton. Los menores fueron rescatados de la casa de la pareja, confirmó Birk.

Police have entered the home of Brittany Gosney and James Hamilton. No information as to what they were looking for, but an officer can be seen carrying out a brown bag after leaving the property. – @FOX19 pic.twitter.com/vCS54T3OKd — Payton Del Bradley (@iPaytonBradley) March 1, 2021

Fijan fianza de 1 millón de dólares para Brittany Gosney y de 800 mil dólares para James Hamilton

Brittany Gosney, acusada de asesinato, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas, y James Hamilton, quien enfrenta cargos por abuso de un cadáver y manipulación de pruebas, comparecieron este lunes ante la Justicia luego de confesar el asesinato de James Hutchinson en un extenso interrogatorio.

Brittany Gosney is being arraigned right now. She’s accused or murdering her 6 yo old son, James. @wlwt pic.twitter.com/C3sPKzP7lL — Karin Johnson WLWT (@karinjohnson) March 1, 2021

USA Today, según fuentes policiales, reporta que Brittany Gosney “no muestra mucho remordimiento” y no ha dicho por qué dejó a James Hutchinson en el parque del condado de Preble.

Por otro lado, el citado medio agrega que Gosney le dijo al juez que tenía una discapacidad de aprendizaje y que no entendía lo que estaba sucediendo. En contrapunto, el jefe de policía Birk dijo en la conferencia de prensa que distingue el bien del mal y que comprende sus derechos.

Brittany Gosney and her boyfriend James Hamilton in court this afternoon. Gosney charged with murder for allegedly killing her six-year-old son James Hutchinson. She and Hamilton also charged for disposing of child’s body by throwing it into the Ohio River. pic.twitter.com/c2JOfO4PmW — David Winter (@DavidWinterTV) March 1, 2021

Mientras que la fianza de Gosney se fijó en un millón de dólares, la de Hamilton se fijó en 800 mil dólares. Ambos quedaron citados para volver a declarar el próximo 8 de marzo.

LEER MÁS: Raymond Weber: el hombre de California que transmitió asesinatos en vivo en Instagram

Sigue a AhoraMismo en Instagram