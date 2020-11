Joe Biden habló con el Papa por teléfono ¿de qué hablaron?

La transición de Joe Biden sigue adelante y el miércoles comenzó a comunicarse con líderes del mundo sobre los planes durante su administración. En esta instancia, el Presidente Electo habló con el Papa Francisco con el cual habló sobre varios temas sociales que quieren agregar a su agenda.

Durante la llamada telefónica, la máxima autoridad De la Iglesia Católica felicitó a Biden ya que será en el segundo presidente de dicha religión en la historia de Estados Unidos y el primero desde John F.Kennedy en los años 60.

Ellos también comenzaron a establecer lazos que no había tenido la previa presidencia de Donald Trump con El Vaticano. En un comunicado, la oficina de Biden resumió algunos de los temas que se destacaron durante esta conversación.

Para muchos, este el primer contacto del Papa con un líder que puede salir siendo un gran aliado para promover sus planes sociales.

President-elect Biden spoke this morning with His Holiness Pope Francis. https://t.co/om635SC3M9 pic.twitter.com/DYuiiphOE0

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 12, 2020