El romántico gesto de Joe Biden con su esposa Jill: [VIDEO]

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió a su esposa, Jill Biden, al obsequiarle un diente de león que recogió en los jardines de la Casa Blanca. El mandatario y la primera dama caminaban rumbo al helicóptero que los trasladaría a Georgia.

El momento del obsequio fue advertido por el grupo de periodistas que sigue a todos lados al presidente Joe Biden. Las imágenes rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Tal como lo indicó The New York Times, Joe y Jill Biden aprovecharon su estadía en Georgia para visitar al expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y su esposa, Rosalynn.

A los 96 años, Carter, el expresidente de los Estados Unidos más longevo, sigue vinculado a asociaciones filantrópicas. Mantiene con el actual presidente una estrecha relación, alimentada todas las semanas con extensas conversaciones telefónicas.

Carter no pudo asistir a la asunción de Joe Biden, en enero. Por entonces, el expresidente aún no se había vacunado contra el coronavirus. Por precaución, siguió la ceremonia desde su casa en Georgia.

La visita de Joe Biden a Georgia está relacionada a lo que ocurrió en las elecciones de noviembre de 2020. Ese Estado, que se lo arrebató a su competidor Donald Trump, fue clave para su llegada al gobierno.

Tal como señaló la agencia Reuters, Biden les agradeció a sus votantes georgianos por haberle dado una espaldarazo que lo impulsó al sillón presidencial.

Tras la visita a los Carter, Joe y Jill Biden visitaron el municipio de Duluth, en los suburbios de Atlanta, recinto determinante para el triunfo Demócrata en este Estado.

En el mitin, el presidente de los Estados Unidos recibió protestas por parte de los manifestantes que se acercaron al lugar.

“¡Cierre el ICE!”, fue uno de los reclamos que le hicieron al presidente. El pedido hace referencia al cierre del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

President Biden, one day after addressing a joint session of Congress, headed to Georgia to rally support for his $4 trillion spending proposals for infrastructure and families. https://t.co/x26mb6HguC

— ABC 27 (@abc27) April 30, 2021