¿Jim Carrey es demócrata o republicano?

Jim Carrey se estrenará hoy imitando a Joe Biden en Saturday Night Live y los espectadores se preguntan si el comediante es liberal como el candidato presidencial demócrata al que parodiará, un republicano o tal vez un moderado.

Carrey, de 58 años, ha sido extremadamente franco sobre sus creencias políticas personales desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2016, y ha expresado sus fuertes opiniones a través del arte. Más recientemente, las pinturas de la estrella de The Mask han revelado cómo se siente acerca de la respuesta de Trump con el COVID-19 y la incapacidad del presidente para denunciar a los grupos extremistas de extrema derecha.

After Trump’s unhinged debate debacle, MAGA has a new uniform. Those red hats just didn’t tell the whole story. #BidenHarris pic.twitter.com/Vo8pbcsvHz

Si los espectadores se preguntan si Carrey (canadiense de nacimiento pero nacionalizado como ciudadano de los Estados Unidos) votará por Biden o Trump, el actor nominado al Emmy deja claro que no vota a los republicanos. Carrey tuitea en muchas ocasiones con el hashtag “Biden / Harris”, la etiqueta social universal en Twitter para quienes votan por los demócratas en las elecciones de 2020.

Ladies and gentlemen… Joe Biden and Kamala Harris. #SNLPremiere pic.twitter.com/khYgAvXKpw

En una de las obras de arte de Carrey en mayo de 2018, representó al presidente como la Malvada Bruja del Oeste de El Mago de Oz, con el ex presidente de la Cámara Paul D. Ryan y el representante Devin Nunes rodeándolo como monos voladores.

If you liked my last cartoon you may also enjoy…

"THE WICKED WITCH OF THE WEST WING AND PUTIN’S FLYING MONKEYS“ pic.twitter.com/slBG7j1s8d

— Jim Carrey (@JimCarrey) March 19, 2018