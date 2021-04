Jill Biden intenta hablar español y es criticada en redes – Video

Jill Biden, primera dama de los Estados Unidos, intentó hablar en español ante agricultores este jueves en un encuentro celebrado en Delano, California. El resultado no fue el esperado y la esposa del presidente Joe Biden fue criticadas en las redes sociales.

La primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, intentó pronunciar la frase en español “Sí, se puede”, como homenaje en el Día de César Chávez, fecha que conmemoró al líder campesino y activista por los derechos civiles fallecido en 1993.

Jill Biden tried #Hispandering and ended up saying "Yes, we father!" (Si se padre) instead of "Yes, we can!" (Si se puede).

Not a big deal, but I'm old enough to remember when President Trump's mispronunciations would consume news cycles.pic.twitter.com/SPqYKgWCWl

— Giancarlo Sopo (@GiancarloSopo) April 1, 2021