Joven mata a su hermano en Georgia tras pelea por el jabón de baño

En un caso de intolerancia que ha causado estupor entre los habitantes del estado de Georgia, se reportó que un joven de 28 años fue asesinado por su propio hermano, de 24 años, luego de sostener una discusión por un jabón de baño.

Según informaciones suministradas por las autoridades, el presunto asesino, Jaylan Joseph Jones, se molestó cuando su hermano mayor le reclamó porque estaba tirando su gel de baño.

Así lo dio a conocer este fin de semana, el periódico NY Post, que aseguró que la pelea familiar tuvo lugar en la ciudad de Riverdale, Georgia, el miércoles pasado.

Georgia man fatally shot brother in fight over body wash, cops say https://t.co/bHS9Qc5BQo pic.twitter.com/I72sWVmRVT

— New York Post (@nypost) March 13, 2021