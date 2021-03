Encuentran cadáver de una mujer en el baúl de un carro: ¿Es Destini Smothers?

Las autoridades investigan el hallazgo del cadáver de una mujer en el maletero de un automovil, en el condado de Queens, Nueva York.

La policía encontró el cuerpo de la mujer dentro del baúl de un Toyota Camry, que no tenía placas, justo cuando iba a ser levantado por una grúa, según lo reveló CBS New York.

El noticiero de televisión aseguró que el perturbador hallazgo se registró el miércoles por la mañana, exactamente en la avenida 150 y Lefferts Boulevard, en el vecindario de South Ozone Park.

#NewYork #Missing Destini Smothers, F/B-26YO, 5'01", 120lbs. Last seen at 68 st & 30 Ave #Queens #NY BLACK hoodie w/ YELLOW & WHITE “K” on the front, GREEN camo jeans, BROWN boots, GREEN handbag & gold hoop earrings. #Manhattan #NYC If seen call NYPD Crime Stoppers 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/XWIUsfQXcs — NYPD Missing Persons (@NYPDMissing) November 13, 2020

Citando fuentes policiales, CBS New York agregó que el conductor de la grúa que estaba levantando el automovil negro fue quien abrió el baúl, en busca de una llanta de repuesto, porque una estaba pinchada.

En su reporte sobre el incidente, el NYPD dijo que arribaron al lugar, tras recibir una llamada a la línea de emergencia.

“El miércoles 10 de marzo de 2021, aproximadamente a las 0951 horas, la policía respondió a una llamada al 911 sobre una mujer inconsciente dentro de un vehículo, frente al 150-08 Lefferts Boulevard, en el Precinto 106. A su llegada, los agentes que respondieron encontraron a una mujer de 26 años inconsciente y sin respuesta en el maletero de un vehículo”, aseguró la policía de Nueva York. “Los servicios EMS también respondieron a la escena y la declararon muerta”.

Family Members Frantically Seeking Missing Mother Destini Smothers Who Vanished In QueensA young mother from upstate New York vanished in Queens after a night out with friends. Her family members are frantic and have taken it upon themselves to search for her; CBS2's Christina Fan reports. 2020-11-10T23:29:25Z

El NYPD agregó que hasta el momento se desconoce la causa exacta de la muerte de la mujer y están a la espera de la respuesta del médico forense, quien determinará la causa del deceso.

Sobre la identidad de la mujer, CBS New York manifestó que la policía de Nueva York cree que es probable que se trate de Destini Smothers, quien fue declarada desaparecida desde noviembre pasado, tras festejar su cumpleaños en Woodside, Queens.

A pesar de esa información, el NYPD no ha emitido un comentario formal confirmando la identidad de la mujer encontrada.

Familiares dijeron que vieron por última vez a la joven junto a su novio, quien aseguró que habían peleado en Grand Central Parkway y ella se había bajado del auto.

Hasta el momento la policía no mencionó si el novio de la presunta víctima, con quien tuvo dos niños, es por ahora considerado una persona de interes en el caso.

Un pariente de Destini Smothers criticó a la policía por no haber hecho un trabajo más rápido.

“Ella era una persona cariñosa. Ella no se merecía esto… Buscamos, buscamos, buscamos”, dijo Johann Daily. “Sé que la policía tiene mucho trabajo que hacer, pero sentí que su vida podría haberse tomado más en serio. Llevamos meses dando vueltas”.

