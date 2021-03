Hallan muerto en una zanja a niño desaparecido: Dair’Reyon Alexander

Dair’Reyon Alexander era un niño de 15 años que vivía en Fort Wayne, Indiana, quien fue reportado como desaparecido y trágicamente encontrado muerto en una zanja, sumergido en dos pies de agua. La policía está investigando lo que le sucedió al niño.

Alexander fue reportado como desaparecido el pasado viernes 5 de marzo de 2021, según la Policía Estatal de Indiana. Se realizó una autopsia al cuerpo del niño, pero no quedó claro de inmediato cómo murió. La causa y la forma de su muerte están pendientes de una mayor investigación, según el forense del condado de Allen.

Un perfil de redes sociales asociado con Alexander dice que vivía con su mamá, su papá y su hermana. Su mamá tiene una guardería y su papá trabaja en la construcción. Se notificó a los familiares de Alexander después de que se identificara su cuerpo.

BREAKING: The Allen County Coroner's Office has identified the victim that was discovered Monday in a ditch off Meyer Road near New Haven as a teen boy. His cause and manner of death are still pending.

Un trabajador de la zona descubrió el cuerpo del niño en una zanja de drenaje, parcialmente sumergido en agua

Una persona que trabajaba en el área de las carreteras Paulding y Meyer en Fort Wayne, condado de Allen, Indiana, descubrió el cuerpo de Alexander, según WPTA 21. El cuerpo estaba en una zanja de drenaje, sumergido en unos dos pies de agua, según Michael Burris, investigador jefe de la oficina del forense del condado de Allen.

La oficina del forense pudo identificar al adolescente como Alexander, quien había sido reportado como desaparecido cuatro días antes. El trágico descubrimiento se realizó alrededor de las 11 a.m. del lunes 9 de marzo de 2021 y se notificó a la oficina del forense. El cuerpo estaba ubicado “en el fondo de la zanja”, dijo un comunicado de prensa del forense.

Se completó una autopsia, pero se necesitarán más investigaciones y pruebas para determinar cómo murió el niño y por qué su cuerpo estaba en la zanja, dijo Burris. El Departamento del Sheriff del Condado de Allen, el Departamento de Recursos Naturales de Indiana y la Oficina del Forense del Condado de Allen, están trabajando juntos en la investigación.

Los trabajadores habían estado en el área unos días antes de que se descubriera el cuerpo de Alexander, y no informaron haber visto nada en ese momento, dijo el capitán Steve Stone del Departamento del Sheriff del condado de Allen a la NBC de Fort Wayne.

El medio de comunicación describió la ubicación del cuerpo del adolescente como “cerca de una alcantarilla”.

“Los trabajadores estuvieron aquí el jueves y no lo vieron entonces. Así que no sabemos si fue, el cuerpo fue colocado aquí, o el chico sufrió un ataque al corazón … no tenemos ni idea de cómo llegó el cuerpo aquí. Pero parece que puede que no haya estado aquí el jueves y lo está hoy”, dijo.

Victim found in ditch was 15The body of Darirreyon Alexander, 15, was found in a ditch off Meyer Road on Monday, March 8, 2021. 2021-03-09T17:07:55Z

A Alexander le encantaba leer con su hermana y sus materias favoritas eran escritura, inglés y negocios

Alexander escribió sobre su familia en un perfil de redes sociales. Dijo que tenía una madre que es dueña de una guardería y hace muñecas, un padre que pintaba casas y trabajaba en la construcción y una hermana. Los hermanos disfrutaban del tiempo juntos leyendo. Sus materias favoritas en la escuela eran escritura, inglés y negocios, escribió el chico.

El jovencito fue reportado como desaparecido el viernes 5 de marzo y su cuerpo fue encontrado cuatro días después, según un boletín de personas desaparecidas de la Policía Estatal de Indiana. Los funcionarios dijeron a WANE 15 News que no se sospechaba que hubiera habido un crimen.

La declaración completa del forense decía: “La oficina del forense del condado de Allen fue contactada el lunes 8 de marzo de 2021 aproximadamente a las 1100 horas, y se le notificó del descubrimiento de una persona fallecida en una zanja cerca de Paulding Road y Meyer Road. El difunto fue ubicado parcialmente sumergido en aproximadamente 2 pies de agua, en el

fondo de la zanja”.

Agregaron: “El fallecido ha sido identificado positivamente como Darirreyon Alexander, Varón negro, de 15 años de Fort Wayne. Se ha completado una autopsia y se ha notificado la muerte a los familiares. La causa y la forma de la muerte están pendientes de más investigación y pruebas”.

El comunicado concluyó: “Este incidente está siendo investigado por el Departamento del Sheriff del Condado de Allen, el Departamento de Recursos Naturales de Indiana y la Oficina del Forense del Condado de Allen”.

