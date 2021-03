Acusan de asesinato a niño de 15 años: tomó rehén a agente inmobiliario

Un niño de 15 años del estado de la Florida, está siendo acusado de haber retenido, robado y posteriormente asesinado a un agente de bienes raíces, identificado como Stefano Barbosa, en hechos ocurridos en Fort Lauderdale.

Así lo reportó CBS Miami, que describió al adolescente señalado, como Henry Lewis, quien a su corta edad ya tenía antecedentes penales, y quien debido a la severidad del crimen, fue arrestado el viernes pasado y acusado como adulto.

Lewis enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y robo con arma de fuego, pero en su audiencia con el juez no aceptó los cargos.

La policía aseguró que el pasado 1 de febrero, cuando Stefano Barbosa se reunió con unos clientes para que firmaran el contrato de un apartamento de lujo que les había rentado, fue sorprendido por el joven.

CBS Miami aseguró que el agente inmobiliario estaba en inmediaciones del 600 NW de la 15th Terrace, al lado de su auto, y Henry Lewis lo abordó con un arma de fuego.

Incluso se mencionó que imágenes captadas por un video de vigilancia mostraron el momento exacto en el que el adolescente llegó y Stefano Barbosa soltó su portafolio y levantó las manos. Acto seguido, se movieron hacia atrás del lugar y regresaron al auto, donde el agente de bienes raíces se montó con el presunto asesino, quien lo hizo conducir hasta una sucursal del Bank of America, en el 570 NW de la calle 6th. Allí la víctima, según mostraron sus récords bancarios, hizo dos retiros, cada uno por $500.

Tras entregarle el dinero al sujeto, Stefano Barbosa se montó a su vehículo y Henry Lewis le disparó en el pecho, antes de huír. El hombre asesinado era originario de Campinas, Brasil.

El periódico Sun Sentinel aseguró que a pesar de haber recibido un disparo, Barbosa emprendió la marcha en su carro, pero luego se estrelló contra una cerca y un árbol en una casa en el 500 NW de la 19th Avenida.

Cuando la policía llegó al sitio, tras recibir una llamada de emergencia donde reportaban que había un hombre herido, encontraron al agente inmobiliario, de 37 años ya sin vida. Fue declarado muerto en la escena.

El Sun Sentinel agregó que Lewis tenía cargos previos por agresión a una persona de 65 años, ataque a un personal de la ley, agresión agravada a un empleado escolar y amenazas a un funcionario público.

Gracias a la investigación de la policía y tras observar los videos de vigilancia del área, informantes identificaron a Henry Lewis como el presunto asesino de Stefano Barbosa, quien según datos de CBS Miami, fue estudiante de la escuela Cross Creek, en Pompano Beach.

La policía agregó que los datos del celular de Lewis también lo mostraron en el área donde ocurrieron los hechos criminales, a la misma hora.

El periódico The New York Post dijo que la policía investigó el caso como homicidio, y que a pesar de ser menor de edad, lo juzgarán como adulto, por los cargos de asesinato en segundo grado y robo a mano armada. Actualmente está detenido en una cárcel y le negaron el derecho a fianza

El fiscal estatal de Broward, Harold F. Pryor, dijo, según reseñó el Post: “Este tipo de decisiones son muy difíciles de tomar, pero creo que esta es la decisión correcta en este caso y en estas circunstancias… Los problemas de este joven son tan importantes que requieren tratamiento, ayuda y servicios más allá de lo que el sistema de justicia juvenil puede proporcionar en este momento. Si este caso se tratara como un asunto de menores, tendría que ser liberado del sistema de justicia de menores a los 18 años”.

