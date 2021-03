Matan a madre latina en guerra de pandillas en NY: Gudelia Vallinas

La ola de violencia que se ha desatado en los últimos meses en la ciudad de Nueva York, acaba de cobrar una nueva víctima, y en esta ocasión, fue una madre latina, quien perdió la vida en el condado de Queens.

La madre hispana, quien fue identificada como Gudelia Vallinas, de 37 años, murió tras recibir un balazo en la cabeza, cuando se dio un enfrentamiento entre dos pandillas de jóvenes del sector de Woodside.

La noticia fue revelada por el periódico NY Post, donde se informó que la mujer, de origen mexicano, sufrió una única herida, ocasionada por una bala perdida.

El hecho se registró hacia las 8:15 de la noche del viernes, en inmediaciones de la calle 48 con la Avenida Broadway, afuera del complejo de viviendas

Woodside Houses, de NYCHA.

Según el noticiero de televisión CBS New York, al parecer los pandilleros estarían persiguiendo a alguien, y el impacto de bala fue a parar en la humanidad de Gudelia Vallinas

Interrogado por el mencionado noticiero, Zack Alradaf, empleado de una bodeba localizada al lado de donde se registró el asesinato, aseguró haber escuchado los disparos y al salir de su negocio, encontró a la mujer tendida en el suelo y los pandilleros que se estaban enfrentando se dispersaron y huyeron por diferentes direcciones.

CBS New York calificó a la mujer como una víctima inocente, quien murió de manera instantánea.

El NYPD confirmó la muerte de la madre latina y afirmaron que cuando llegaron los servicios de ayuda al sitio de la escena, ya era demasiado tarde.

“El viernes 12 de marzo de 2021, aproximadamente a las 2014 horas, la policía respondió a una llamada al 911 sobre disparos, cerca de la esquina de la calle 48 y Broadway, dentro de los límites del Precinto 114. A su llegada, los agentes observaron a una mujer de 37 años, inconsciente y sin responder, con una herida de bala en la cabeza”, dijo la policía de Nueva York, a través de un reporte policial.

“Los servicios de emergencia EMS respondieron al lugar y transportaron a la víctima al NYC Health & Hospitals en Elmhurst, donde fue declarada fallecida”, agregó la policía, al tiempo que manifestaron que hasta el momento no se ha registrado ningún arresto y la investigación sigue en curso.

El periódico El Diario NY, dijo que Gudelia Vallinas era madre de dos niños, y al momento del ataque, en el que habrían intervenido unos cinco o seis adolescentes, estaba haciendo compras de víveres para sus pequeños. Además, informaron que la mujer trabajaba en limpieza.

El medio hispano citó al suegro de la víctima, identificado como Miguel Vallinas, quien aseguró que no han decidido si el cuerpo de la mujer será sepultado en México o en Nueva York.

La policía solicita ayuda a la comunidad para ayudar a dar con el paradero de los responsables del crimen, y pidió que se comuniquen con las líneas de pistas al 1-800-577-TIPS (8477) y en español al 1-888-57-PISTA (74782), al igual que a través de la página online crimestoppers.nypdonline.org o por texto escribiendo al 274637 (CRIMES), con la palabra TIP577.

