Sherri Dally: mujer secuestrada y asesinada por su esposo y la amante

Sherri Dally fue secuestrada en un estacionamiento de Target en el condado de Ventura, California, en mayo de 1996, y su esposo, Michael Dally, presentó un informe de personas desaparecidas poco después.

Las autoridades encontraron que Sherri Dally había sido esposada y conducida hasta un vehículo por una mujer con una peluca rubia, que se hacía pasar por guardia de seguridad. Mientras Dally aún estaba desaparecida, su esposo comenzó a vender sus pertenencias y las autoridades descubrieron que tenía una amante de mucho tiempo, Diana Haun.

Poco menos de un mes después, el cuerpo de Sherri Dally fue encontrado en un barranco al norte de Ventura y las autoridades centraron su atención en Haun y Michael Dally. Los dos se habían conocido en la tienda de comestibles donde ambos trabajaban y comenzaron una aventura, informó Los Angeles Times.

Michael and Sherri Dally pic.twitter.com/iMLOApezD3 — True Crime Campfire (@TCCampfire) January 24, 2020

Sherri Dally (con apellido de soltera Guess) y su esposo, Michael Dally, eran novios de la escuela secundaria que se casaron en 1982. Michael Dally trabajaba en la tienda de abarrotes mientras su esposa era proveedora de guardería y la pareja tenía dos hijos juntos, pero la relación estaba en problemas.

“El matrimonio estuvo marcado por su fidelidad y la infidelidad de Michael Dally”, dijo un artículo en Los Angeles Times. La pareja había estado junta durante más de dos años y se fueron de vacaciones juntos a México, antes de que Sherri Dally fuera secuestrada y asesinada. El caso está nuevamente bajo los reflectores, gracias a Dateline de NBC, que está explorando los giros y vueltas de la desaparición, y el asesinato de Dally en un episodio, el 12 de marzo de 2021.

Forensic Files The Murder Of Sherri Dally In California 2017-01-20T21:15:01Z

Dally desapareció de un estacionamiento de Target y el video la mostró subiendo a un vehículo con una mujer rubia

Sherri Dally fue a la tienda Target en Ventura, el 6 de mayo de 1996, y el video del estacionamiento mostró que una mujer la acosaba y decía ser guardia de seguridad, informaron artículos de Los Angeles Times de ese momento. La mujer esposó a Dally, quien pensó que estaba arrestada, y la metió en la parte trasera de un automóvil.

Michael and Sherri Dally pic.twitter.com/iMLOApezD3 — True Crime Campfire (@TCCampfire) January 24, 2020

Michael Dally denunció la desaparición de su esposa, pero poco después se descubrió que estaba vendiendo las pertenencias de ella, a pesar de que todavía estaba desaparecida.

El 1 de junio, los restos de Dally fueron encontrados en un barranco por Cañada Larga Road, al norte de Ventura, y un forense determinó que había sido golpeada y apuñalada hasta la muerte y casi decapitada. La policía centró su investigación sobre la desaparición y asesinato de Dally, poniendo los ojos en Haun desde el principio, ya que tenía recibos por el disfraz que llevaba puesto en el estacionamiento y el automóvil que alquiló que estuvo involucrado en el secuestro, tenía sangre en los asientos.

El esposo de Dally y su amante fueron acusados ​​de secuestro y asesinato

Haun fue arrestada dos veces, una después de la desaparición de Dally, pero fue liberada sin cargos, y una segunda vez el 1 de agosto, después de que se encontraron los restos de Dally, según una cronología del caso en Los Angeles Times.

Unos meses después del arresto de Haun, Michael Dally también fue arrestado y acusado de asesinato y las autoridades dijeron que su motivo era evitar un divorcio, que podría costarle mucho dinero, y obtener el seguro de vida de $50.000 dólares de su esposa.

Los dos enfrentaron juicios separados, pero ambos fueron finalmente declarados culpables por sus respectivos jurados y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ambos habían enfrentado la pena de muerte. Según Los Angeles Times, más de 100 testigos declararon durante el juicio de Michael Dally sobre la crueldad que mostró a su esposa en su matrimonio. También testificaron que se comportó de manera extremadamente indiferente después de su desaparición.

Crime Documentaries |The Murder of Sherri Dally (Crime Documentary)Crime Documentaries |The Murder of Sherri Dally (Crime Documentary) After listening to Sherri Dally's mother describe how she is haunted by images of her daughter being murdered with an ax and "thrown like a bag of trash down a ravine," a Ventura judge sentenced Michael Dally on Tuesday to life in prison without parole for… 2019-05-22T15:00:05Z

Los hijos de Dally, que vivían con los padres de Michael Dally después de la muerte de su madre, presentaron una demanda contra Haun por pérdidas emocionales y financieras de ambos padres y recibieron $6.4 millones en compensación, aunque no está claro si recibieron el dinero, ya que Haun ya debía dinero de su defensa legal, según informó Los Angeles Times.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.