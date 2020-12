Escort de lujo de Miami falsifica sus impuestos y puede ir a prisión: ¿Cuánto dinero le debe al fisco?

Jami Kopacz, un escort de lujo que reside en Fort Lauderdale, Florida, admitió su error y se ha declarado culpable por presentar una declaración de impuestos corporativa falsa en 2018, de acuerdo a la información brindada recientemente por el Departamento de Justicia estadounidense.

Según los documentos judiciales presentados por el Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto Principal de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, Richard E. Zuckerman, y la Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan, Kopacz trabajaba como acompañante pago para clientes en todo Estados Unidos.

El comunicado oficial también concluye que Kopacz recibió pagos directamente de sus clientes acompañantes, como así también de una empresa privada para la que trabajaba.

Kopacz, de 46 años según el Miami Herald, adeuda 278.325 dólares al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) después de no pagar impuestos sobre los ingresos no declarados de su negocio de acompañantes durante cuatro años, entre 2015 y 2018 de acuerdo a la información oficial.

A Fort Lauderdale male escort who traveled the country to meet clients failed to report hundreds of thousands of dollars in income to the federal government that could send him to prison for a few years, authorities say. https://t.co/fw2XZUE0MY

— Miami Herald (@MiamiHerald) December 17, 2020