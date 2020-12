Tiroteo fatal en Concord deja a un policía y a un sospechoso muertos: ¿Cómo fueron los hechos?

Un oficial de policía murió y otro resultó herido tras un tiroteo ocurrido este miércoles por la noche en Concord, Carolina del Norte. Los agentes se enfrentaron con un hombre que también perdió la vida. El nombre del sospechoso aún no fue revelado por las autoridades.

El hecho se produjo alrededor de las 11 de la noche de este miércoles en Concord, en las cercanías del centro comercial conocido como Concord Mills. Así fue notificado por la policía de Concord en una serie de tuits en las que confirmaron la muerte del policía y del sospechoso.

1/3 With a heavy heart, we confirm that two Concord Police Officers were involved in an incident resulting in the tragic loss of a CPD officer. The second officer was transported to the hospital with non-life-threatening injuries. pic.twitter.com/h10AGgpDRN

De acuerdo a la policía de Concord, el policía herido se recupera en un centro médico. Las fuerzas de seguridad auguran que convalecerá favorablemente. Asimismo confirmaron la muerte del otro agente y del sospechoso.

“Esta pérdida es devastadora no solo para los familiares del policía muerto, también para cada agente de esta ciudad, del estado y de todo el país”, expresó la policía de Concord en los tuits referidos al tiroteo.

Allyson Summitt, portavoz de la ciudad de Concord, pidió a la prensa tiempo y mesura para que los investigadores trabajen en el esclarecimiento del hecho. Cabe señalar que aún no están precisadas las circunstancias que provocaron el tiroteo.

“Por favor, sepan comprender que este hecho está todavía bajo investigación”, indicó Summitt en diálogo con la prensa.

Este jueves, alrededor de las 8:15 am, el jefe del Departamento de Policía de Concord, Gary Gacek, brindó una conferencia de prensa para aclarar algunos detalles sobre el tiroteo ocurrido el jueves en la noche en las cercanías de Concord Mills.

“Esta trágica e innecesaria muerte es devastadora para la familia del Departamento de Policía de Concord. Se trata de un hecho que sirve para recordar cómo los agentes de policía aceptan el reto de arriesgar su vida por la comunidad”, inició su discurso Gary Gacek.

Chief Gacek will be addressing the media between 8 AM and 8:15 AM. Media can come to the Concord Police Department's front entrance located at Cabarrus Avenue and be escorted to the briefing area.

Mask and social distance are required for all media. pic.twitter.com/HvwQvaH3Oi

