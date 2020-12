INFORME: Casa Blanca recomienda medidas al estado de la Florida

El Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus ha generado mucha controversia en el Estas de la Florida. Este informe que se dio a conocer el sábado, le pide al liderazgo del estado a que tome medidas inmediatas para remediar con la propagación de la pandemia en el estado.

Entre estas recomendaciones están la medida de limitar la capacidad de personas en los bares e implementar políticas más estrictas sobre el uso de máscaras de acuerdo al informe.

Estas medidas son las mismas que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo durante los últimos meses que era ineficaz. Mientras él hacía daba las razones por las que no implementó restricciones a negocios, la oficina de DeSantis rehusó publicar estos informes del grupo de trabajo que recomendaba una respuesta pública más eficaz.

I joined @TuckerCarlson to discuss the failure of lockdowns and the need to keep schools open. pic.twitter.com/wslSbLh9WJ

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) December 3, 2020