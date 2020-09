Florida ingresa en la fase 3 de reapertura: ¿Qué restricciones levanta el gobernador DeSantis?

Mediante una conferencia de prensa brindada este viernes en la ciudad de St. Petersburg, el gobernador Ron DeSantis, anunció que el estado de Florida ingresa en la fase 3 de reapertura tras un extenso periodo de mayores restricciones por la pandemia del coronavirus.

Tal como consigna El Nuevo Herald, el distrito gobernado por DeSantis se mantiene en una meseta de entre unos 2 mil y 3 mil casos positivos por día, salvo contadas excepciones, y eso motivó a tomar esta determinación que sirve para que los comercios puedan trabajar sin tantas restricciones como hasta el momento.

“Han habido algunos cierres locales y otros tipos de restricciones y por lo tanto la orden que estoy firmando hoy garantizará a los restaurantes operar, no permitirá los cierres”, explicó DeSantis ante los periodistas presentes en la rueda de prensa. A continuación, el video (en inglés).

De esta manera, los restaurantes deberán justificar si no permiten que se complete su aforo al 100 por ciento. “Todo negocio tiene derecho a operar (…) no puedes decir ‘no’ después de seis meses y tener a la gente angustiándose”, argumentó DeSantis.

“No podemos permitir que estos negocios mueran, así que no podrán ser cerrados por los [gobiernos] locales nunca más”, añadió el Gobernador para tranquilidad de los comerciantes locales.

La medida impuesta por DeSantis se conoce cuando Florida, según los últimos datos cargados por el Departamento de Salud estatal, registra casi 700 mil casos positivos de coronavirus y cerca de 14 mil muertes.

No obstante, y de acuerdo la información que cita Univisión, en los condados de Miami-Dade y Broward los comercios gastronómicos pueden trabajar con solo el 50 por ciento de su capacidad.

Bajo este contexto, quien se expresó luego de escuchar el discurso del Gobernador es Carlos A Giménez, alcalde de Miami-Dade, y remarca que a pesar de la fase 3 anunciada por DeSantis, su distrito puede tomar un camino alternativo.

“Hoy @GovRonDeSantis firmó la Orden Ejecutiva 20-244 que pone a toda Florida en la Fase 3 del plan de recuperación COVID-19. Sin embargo, esto no impide que el condado tenga sus propias reglas, según lo apruebe el estado”, advierte Giménez en su cuenta de Twitter.

— Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) September 25, 2020