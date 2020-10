El huracán Delta recobra fuerza y ya golpea en Louisiana y Texas: ¿Qué destrozos puede dejar a su paso?

Luego de provocar importantes destrozos que provocó en su paso por Yucatán, México, el huracán Delta ahora parece recobrar fuerza y amenaza con descargar toda su furia en los estados de Louisiana y Texas.

De acuerdo al último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), emitido este viernes por la tarde, “las condiciones continúan deteriorándose a lo largo de la costa suroeste de Louisiana y la costa superior de Texas a medida que se acerca el centro de #Delta”.

Louisiana is beginning to experience winds and rain from #HurricaneDelta . Please refrain from unnecessary travel on all roadways and interstates and never drive down flooded roads. #Delta

Por su parte, horas antes la misma fuente advertía: “Delta ahora se mueve hacia el norte-noreste hacia la costa suroeste de Louisiana. Se esperan condiciones de huracán y una marejada ciclónica potencialmente mortal en el área de aterrizaje durante las próximas horas”.

La última actualización de la situación brindada por CBS News señala que Delta, ahora una tormenta categoría 2, finalmente tocará tierra este viernes por la tarde en la misma zona donde Laura dejó severas consecuencias materiales seis semanas atrás.

La CNN informa que se están registrando preocupantes aumentos en los niveles de agua del estado de Louisiana, donde según el citado medio la marejada ciclónica ya supera 1,8 metros en un indicador de nivel de agua en Freshwater Canal Locks, ubicado en el sur de Vermilion Parish, a casi 80 kilómetros -49,7 millas- al sur de Abbeville.

En consecuencia, la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) advierte que estos aumentos de agua provocan una inundación de agua de mar de casi 1,5 metros sobre el nivel del suelo.

Asimismo, la CNN explica que los niveles de agua van a seguir en incremento duranta la tarde y la noche, ya que todavía faltan algunas horas para que Delta toque tierra en el sector sudoeste de Louisiana.

Ante el complejo panorama que se espera para su estado, el gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, le pidió un esfuerzo más a la población para que el paso de Delta no signifique perdidas humanas.

“Para la gente del suroeste de Louisiana, sé que ustedes son fuertes. También sé que están a punto de ser evaluados nuevamente”, escribió Edwards en su cuenta de Twitter, publicación que acompañó con un video de él -en inglés- mientras da indicaciones a la población.

To the people of Southwest Louisiana, I know you are strong. I also know you’re about to be tested again. Please finish making preparations now. We will get through this. #lagov #Delta #HurricaneDelta #lawx pic.twitter.com/vVhrmaOCu9

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) October 9, 2020