Balean a anciana latina dentro de un autobus en Nueva York: ¿Quién le disparó?

La ciudad de Nueva York continúa registrando hechos de inseguridad y criminalidad, que se dispararon exponencialmente en medio de la pandemia del COVID-19, y esta vez la víctima más reciente fue una anciana latina, quien fue baleada cuando se movilizaba en uno de los autobuses de la MTA, agencia que maneja el metro y el transporte público en la ciudad.

Así lo reveló CBS Local News, tras informar que la mujer de 70 años, identificada como Gloria Flores, recibió un balazo en la cara cuando el bus en que se transportaba se movilizaba por el condado de Brooklyn.

El NYPD aseguró que el tiroteo se registró a eso de las 2;40 de la tarde del martes, en la calle Fulton en inmediaciones de la Avenida New York, área del vecindario Bedford-Stuyvesant, cuando una bala perdida impactó a la mujer. El bus fue identificado por la MTA como un vehículo que hacía la ruta B25.

A 70-year-old woman was nearly killed when a stray bullet fired by a man on a busy Brooklyn street struck her in the cheek while riding on the back of an MTA bus Tuesday afternoon, police officials said. https://t.co/239Sft6zHo — amNewYork (@amNewYork) November 17, 2020

El periódico neoyorquino El Diario, agregó que el ataque iba dirigido a un sujeto perteneciente a pandillas, de casi 30 años, quien ha sido arrestado en 40 ocasiones, quien recibió impactos de bala en la pierna.

El citado medio agregó que la mujer, quien estaba sentada en la parte trasera del bus, comenzó a sangrar tras ser impactada en la mejilla izquierda, lo que obligó a que la llevaran de urgencia a un hospital cercano, donde su condición es estable.

70-year-old woman shot in face while sitting on NYC busAuthorities are on the scene after a 70-year-old woman was shot in Brooklyn on Tuesday afternoon. The shooting was reported on the corner of Fulton Street and Tompkins Avenue just before 2:30 p.m. MTA officials say a B25 bus was standing in traffic when shots were fired from outside the bus. Read More: https://7ny.tv/3lIcydV Check… 2020-11-17T23:47:46Z

El NYPD manifestó que hasta ahora no se ha logrado dar con el paradero del sospechoso de haber realizado los disparos, pero pidió a la ciudadanía que si vio algo o sabe dónde está el sujeto agresor, se comunique al 1-800-577-TIPS (8477) y en español al 1-888-57-PISTA (74782).

Testigos del hecho narraron a CBS News que el hecho generó pánico, haciendo que más de una docena de pasajeros que viajaban en el momento del tiroteo se tiraran al piso y luego corrieran a resguardarse en un restaurante cercano. Asimismo destacaron que el conductor del bus, un hispano identificado como Jesús, manejó la situación con valentía al mover a la gente del lugar de peligro.



“Gracias a las acciones heroicas del operador del autobús al sacar a los pasajeros de la línea de fuego y llamar por radio para pedir ayuda, un incidente grave no se volvió trágico”, dijo Craig Cipriano, presidente de los autobuses de la MTA. “Nuestros pensamientos están con la víctima, a quien deseamos un recuperación rápida y estamos cooperando plenamente con la investigación del NYPD (…) Nadie debería tener que pasar por esto en un autobús ni en cualquier otro lugar”.

70-year-old woman shot by stray bullet while riding MTA bus in Brooklyn: NYPDA 70-year-old woman was shot in the face as she rode an MTA bus in Brooklyn Tuesday afternoon, police said. 2020-11-18T03:08:51Z

“Esa escena fue realmente fea. Nunca había visto tanta sangre en mi vida. Y debe haber sido muy feo, porque la envolvieron, y luego la sangre todavía estaba saliendo. Así que solo espero que quienquiera que sea la mamá, es decir, la abuela,(herida), espero que esté bien, porque pudo haber sido cualquiera en el autobús”, dijo una testigo que habló con CBS News.

Sigue a AhoraMismo en Instagram