Mujer de Atlanta denuncia que sujeto que conoció en “App” de citas casi la mata a golpes

Brittany Correri, una mujer del área de la ciudad de Atlanta, se ha sincerado sobre su aterradora experiencia con encuentros en línea, después de que una cita del miércoles por la noche se volvió violenta.

La joven dijo que estaba en una primera cita con un hombre llamado “Ben”, a quien había conocido en Hinge, y las cosas fueron bien hasta el final de la noche, cuando el sujeto comenzó a golpearla repetidamente y finalmente le apuntó con un arma.

El hombre fue identificado por el Departamento de Policía de Atlanta como Benjamin Fancher y ahora es buscado por los delitos de asalto agravado, secuestro y encarcelamiento falso, según informó News19.

Correri compartió su aterradora historia por primera vez en Instagram, el 13 de noviembre, publicando fotos de su rostro golpeado, en la plataforma, junto con su relato de lo sucedido.

La mujer aseguró sobre su cita con Fancher que era la primera vez que probaba ese tipo de encuentros en línea.

“La noche iba normal, divirtiéndonos, hasta que dejamos nuestro último lugar para pasar la noche. Tan pronto como nos fuimos sin previo aviso, comenzó a golpearme en la cabeza y en la cara. Si intentaba salir del coche, él me tiraba del pelo o de la capucha de mi sudadera”, narró la víctima.

“Después de horas de haber sido conducida, golpeada y retenida contra mi voluntad, me apuntó con su arma y me dijo que me iba a matar. En ese punto, realmente pensé que mi vida había terminado. Decidió arrastrarme una vez más del auto y por la gracia de Dios resultó que había seguridad en la calle y realmente creo que ella salvó MI VIDA”, agregó la joven.

La mujer mencionó que decidió hacer pública su historia no por un asunto de lograr “simpatía o atención”, sino recordarle a las mujeres que deben estar atentas y compartir detalles de sus citas en línea con alguien. La publicación completa está disponible aquí.

La policía de Atlanta dijo que respondieron a la escena temprano el jueves por la mañana y Fancher fue identificado públicamente el lunes.

Correri dijo que la noche comenzó sin problemas y Fancher conoció incluso a sus amigos y familiares antes de salir, según su entrevista con 11Alive. Al final de la noche, en la madrugada del jueves, después de salir de Hide Lounge, Correri dijo que las cosas se tornaron violentas.

Correri señaló al medio que Fancher dijo que “la cita costó demasiado, que no valgo eso”, ya que la estaba golpeando. Ella dijo que cuando él sacó el arma, estaba segura de que la iba a matar. En ese momento, el vehículo estaba estacionado en el noroeste de Atlanta, en el Westside Provisions District, según 11Alive. Un guardia de seguridad se acercó rápidamente y comenzó a tomar fotografías de la escena y Correri le dijo al medio que cree que Fancher se “asustó”.

El Departamento de Policía de Atlanta dijo que Fancher estacionó su BMW blanco en la cuadra 1100 de Howell Mill Road, alrededor de las 6:30 a.m. del jueves por la mañana y sacó a Correri del vehículo del pelo, según 11Alive. El informe del incidente también indicó que Fancher había estado conduciendo a Correri durante aproximadamente una hora antes, escribió el medio.

La policía busca a Fancher, cuya identidad se hizo pública el lunes. El guardia de seguridad que intervino, Fantasia Atkinson, le dijo a 11Alive: “Podemos evitar que esto le pase a otra persona. Cuanto más vuelvan a publicar las mujeres su foto y la publiquemos, más rápido podremos atrapar a este tipo”. Correri también compartió las fotos de Fancher incluidas en su perfil de citas de Hinge.

Hinge emitió una declaración sobre el incidente diciendo que está “indignado” y trabajará con las autoridades si es necesario.

Hinge envió un comunicado a 11Alive diciendo que estaba “indignado” por la historia de Correri y prometiendo trabajar con la policía para encontrar a Fancher.

“La violencia que describe es horrible y es algo que nadie debería tener que experimentar. Nuestros moderadores revisaron este informe e inmediatamente eliminaron y prohibieron a la persona estar en nuestra comunidad. Nos tomamos muy en serio cualquier incidente de agresión y prohibimos el acceso a nuestra plataforma a cualquier persona acusada de comportamiento violento. Cuando un usuario denuncia una agresión, lo contactamos rápidamente por correo electrónico para confirmar que el abusador ha sido eliminado, compartir la mejor manera para que las fuerzas del orden se comuniquen con nosotros y detallar los recursos de apoyo y defensa”, dijo la app en su comunicado.



Heavy se comunicó con el Departamento de Policía de Atlanta para obtener más información sobre el caso, pero no recibió respuesta de inmediato.

