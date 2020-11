Acusan a madre de matar a sus dos bebecitas en Las Vegas: ¿Por qué dijo que no las conocía?

Una mujer de Las Vegas de 26 años está acusada de matar a sus hijas en una historia extraña y desgarradora de infanticidio y posible enfermedad mental.

Según Fox 5 de Las Vegas, el padre de los niños, Jaykwon Singleton, llegó a casa y encontró a su hija de 1 año, Rose, y a su hija de 2 meses, Lily, apiladas una encima de la otra en un cuna mecedora. Ambas niñas estaban muertas.

Singleton llamó al 911, informó Fox 5, y “se escuchó preguntarle a Sharp-Jefferson (su mujer) en el fondo qué había pasado. Jaykwon le dijo a la policía: “Ella las ahogó… Siento que su madre las ahogó o algo así”.

La madre de Rose y Lily, Amanda Sharp-Jefferson, está acusada de dos cargos de asesinato, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

Las Vegas woman, 26, is charged with murder for drowning her two infant daughters – Amanda Sharp-Jefferson told the children’s dad “their organs were worth a lot of money” when he asked ‘why?’ https://t.co/D6dOdzOo1W

