Hombre de California mata a sus hijas gemelas de 9 años y se suicida: ¿Qué se sabe del crimen?

Un padre de Placentia, California, apuñaló y mató a sus hijas gemelas de 9 años el miércoles por la madrugada, antes de suicidarse, en caso que está siendo manejado como un presunto asesinato-suicidio, dijo la policía en un comunicado de prensa. El Departamento de Policía de Placentia identificó al sospechoso como Timothy Takehara, de 41 años.

Según la declaración de la policía, el 7 de octubre a las 12:38 am, los agentes del Departamento de Policía de Placentia fueron llamados a una residencia en la cuadra 400 de Swanson Ave. La llamada indicaba “un problema desconocido con dos niñas apuñalados”, dijo la policía. Agregaron que “la madre de las dos niñas llamó al 911 y dijo que su esposo acababa de apuñalar a los niños”.

La policía agregó que cuando respondieron, encontraron “un sujeto masculino adulto tirado en el césped en un patio delantero”. El hombre, que estaba “sangrando profusamente”, fue identificado como Takehara.

Father, 2 Young Daughters Killed In Suspected Murder-Suicide In Placentia41-year-old Timothy Takehara is believed to have killed his twin daughters before taking his own life in Placentia on Wednesday morning. Rachel Kim reports. 2020-10-08T01:01:30Z

Los oficiales también encontraron “dos niñas, de 9 años de edad, sangrando dentro de la residencia”. Los tres fueron declarados muertos en el lugar, dijo la policía, a pesar de los intentos para salvarles la vida.

El comunicado indicó que otras dos personas, identificadas como la madre y la abuela de las niñas, fueron encontradas ilesas dentro de la residencia. El Departamento de Policía de Placentia concluyó su investigación y no se realizaron arrestos.

Las gemelas de 9 años estaban en tercer grado en la Escuela Primaria Golden en Placentia. El Distrito Escolar Unificado de Placentia-Yorba Linda emitió una declaración sobre el presunto asesinato-suicidio: “Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los seres queridos de las estudiantes, mientras enfrentan esta tremenda pérdida personal”.

Father, 2 Young Daughters Killed In Suspected Murder-Suicide In PlacentiaA father and his two young daughters were found stabbed to death early Wednesday morning in what investigators believe was a murder-suicide at a home in Placentia. Kara Finnstrom reports. 2020-10-07T19:35:37Z

La declaración agregó: “Los detalles limitados de las muertes se harán públicos ya que el distrito desea respetar la privacidad de la familia y apoyar la integridad de la investigación en curso del Departamento de Policía de Placentia (PPD) en este momento. Personal de apoyo adicional, incluidos consejeros de duelo, estará en el campus durante los próximos días para ayudar a aquellos que puedan verse afectados por esta tragedia”.

Una de las vecinas de la familia habló con ABC7 sobre el horrible crimen. Natascha Vayda le dijo al medio que nunca había visto al padre ni a las niñas fuera de la casa. “Nunca jugaron con los vecinos aquí”, dijo. “Muchos de los niños en la calle son súper interactivos entre ellos, así que ni siquiera sabía quiénes eran”.

Vigil Held For Twin Sisters Believed To Have Died In Murder-Suicide41-year-old Timothy Takehara and his two young daughters were found stabbed to death early Wednesday morning in what investigators believe was a murder-suicide at a home in Placentia. Kandiss Crone reports. 2020-10-08T05:25:29Z

La policía emitió la llamada al 911 por el incidente, en el que la madre de las víctimas informó que su esposo había apuñalado a sus niñas, informó ABC7. Durante la llamada, se puede escuchar a la madre decir: “Mi esposo acaba de apuñalar a mis hijas”. Se le preguntó cuántas víctimas había y dijo: “Dos. Hay dos. Tengo gemelas”.



La declaración del Departamento de Policía de Placentia sobre el incidente indicó que los oficiales habían ido previamente a la residencia, en septiembre de 2019. En ese caso, la llamada estaba relacionada con una “discusión verbal entre residentes adultos”.

El jefe de policía Darin Lenyi dijo: “En nombre de los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Placentia, estamos realmente desconsolados por los trágicos eventos que ocurrieron anoche. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y su familia y continuaremos investigando para tratar de encontrarle sentido a este horrible crimen”.

Esta es la versión original de Heavy.com