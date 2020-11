Hospitalizan a Actor Rafael Caparroso por COVID: “Espero sobrevivir para contarles”

El COVID-19 sigue atacando a más personas en el mundo y justo cuando en diferentes partes ha comenzado la llamada segunda ola del virus, han sido varios los famosos que siguen contagiándose, y esta vez las malas noticias provienen de Colombia, donde el actor Rafael Caparroso, envió un conmovedor mensaje desde el hospital.

El querido actor, recordado no solo por su participación en el Show Gran Hermano, sino también por telenovelas de Telemundo como “Tierra de reyes” y “Dueños del paraíso”, colgó en su Instagram una fotografía, en la que se aprecia su brazo canalizado, en una cama hospitalaria.

El también modelo, quien cumplió 31 años el pasado 2 de noviembre,narró que tras sentirse mal de salud decidió irse directo al hospital, y allí, tras un par de exámenes, no solamente le diagnosticaron el COVID-19, sino que descubrieron que tenía neumonía, algo que no sospechaba.

“Esto puede salvarte la vida, me vine al hospital para hacerme la prueba del covid, comencé a sentir fiebre me preguntaron si quería hacerme chequeo general, les dije que sí. Me encontraron taquicardia, positivo para COVID y la placa del pecho para neumonía silenciosa. Jamás lo iba a notar”, comentó Caparroso, insistiendo a sus seguidores a que se hagan la prueba del virus, incluso si no tienen síntomas.

El joven actor envió un mensaje especial a aquellas personas que no sufren de nada ni tienen enfermedades pre-existentes, para que se tomen en serio el coronavirus, ya que como explicó, él es un hombre generalmente sano y el virus lo comenzó a atacar con fuerza.

“Mi condición de salud: no sufro de nada, no fumo, no tomo y he sido deportista toda mi vida. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que personas empiecen a creer en esta enfermedad? Solo espero sobrevivir para poder contarles todo lo que estoy pasando”, comentó el colombiano, con evidente preocupación sobre su suerte.

El exnovio de la periodista de entretenimiento Diva Jessurum agregó que es hora de tomar el virus con mucha seriedad, y ahora que se acercan las fiestas de fin de año, invitó a sus fans a no reunirse en familia, porque las aglomeraciones pudieran aumentar los contagios.

“A todas las personas que les da indiferencia, no se crean inmortales, no es momento de celebrar nada, de reunirse con nadie, tengan paciencia que por un año que no tengan vida social no va a suceder nada”, advirtió el actor de “Mente criminal”.

“Los casos están incrementando y ya lo habían advertido. Moraleja: NO SALGAN A LA CALLE POR OCIO NO ES MOMENTO. Al contagiarte la cadena sigue, porque seguro contagiarás a otros y lo más doloroso son tus seres queridos”, mencionó Caparroso, quien ha recibido cientos de mensajes de ánimo y apoyo por parte de sus fans. “Mi cuerpo está luchando para ganar esta batalla. Amigos, familiares, eviten llamarme. No puedo hablar, me voy a desconectar por los próximos 5 días de las redes para concentrarme en esta batalla. Love u all ❤️”, agregó, en su despedida temporal.

“Fuerza a todas las personas que están luchando ahora mismo en un hospital. En estos momentos empieza mi batalla. Lo asumo con mucho positivismo confiando que Dios tiene el control de todo, que esto no es en vano y será para ti que estás leyendo esto, puedes cuidarte y cuidar a los tuyos”.

