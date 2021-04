Experto asegura que George Floyd no murió por violencia policial

Un experto convocado por la defensa de Derek Chauvin, expolicía acusado por el asesinato de George Floyd, aseguró que los problemas de salud y el uso de drogas ilegales por parte de Floyd fueron los que propiciaron su muerte y no el accionar del agente.

David Fowler declaró este miércoles en el juicio contra Derek Chauvin. Se trata de un patólogo de larga trayectoria profesional, ex director forense del estado de Maryland y responsable en la actualidad de una agencia de consultoría que presta servicio en derecho penal.

Fowler prestó declaración ante el juez Peter Cahill, en Minneapolis. Su testimonio contradice a otros expertos que aseguran que George Floyd murió debido a la falta de oxígeno.

"In my opinion, Mr. Floyd had a sudden cardiac arrhythmia … during his restraint and subdual by police," Forensic pathologist David Fowler testifieshttps://t.co/ChxZ5S6YOn pic.twitter.com/EN6YwfWek5

— CBS News (@CBSNews) April 14, 2021