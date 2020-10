[FOTOS] La extraña posición de Trump en el debate es objeto de burlas en las redes

Durante el segundo y último debate presidencial de 2020 el 22 de octubre, una toma amplia que enseñó a Donald Trump fuertemente apoyado contra el atril se volvió viral.

Una captura de pantalla del momento fue capturada por The Lincoln Project, un grupo de republicanos que están en contra de Trump, quienes compartieron la foto con sus 2,5 millones de seguidores en Twitter. Subtitularon la vista en ángulo, “Ese pobre atril”.

Otro usuario que comentó sobre el plano general del presidente tuiteó: “’Yanno’, noté que Trump estaba un poco encorvado… y luego enseñaron este plano. Asumo que es porque literalmente está descansando sobre su estómago”.

yanno, I noticed Trump was slouching a little bit… and then they cut to this view

I'm gonna go ahead and assume it's because he's literally resting on his stomach? pic.twitter.com/PJGHo0FgJo

— B💀NES (@ConcealedBones) October 23, 2020