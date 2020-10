Cheques de estímulo: ¡Nancy Pelosi cree ahora que habrá acuerdo antes de las elecciones!

A pesar del rechazo de los republicanos del Senado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que es “optimista” con la posibilidad de que haya otro proyecto de ley de alivio del coronavirus en el futuro cercano.

La presidenta de la Cámara expresó su perspectiva positiva el miércoles 21 de octubre durante una entrevista en MSNBC. Pelosi dijo a Andrea Mitchell de MSNBC que los legisladores se están moviendo para “hacer algo para el pueblo estadounidense lo antes posible”, ya que las conversaciones para los cheques de estímulo se han apoderado del Capitolio durante meses.

“Soy optimista y creo que habrá un proyecto de ley”, dijo Pelosi. “Es una cuestión de ‘timing’: ¿estamos a tiempo de pagar el alquiler de noviembre, que es mi objetivo, o será un poco después y será retroactivo?”

Americans in dire need deserve action in time for them to receive relief before their November rent is due. Republicans must step up and work with us to deliver. @mitchellreports pic.twitter.com/8Zgk7VxJ0A

La presidenta de la Cámara de Representantes pidió al presidente Donald Trump que trabaje para “convencer a la gente de su propio partido”, haciendo referencia a los recientes esfuerzos del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, para aprobar un plan de ayuda más pequeño y específico en lugar de un paquete de un monto más elevado.

“Depende del presidente convencer a la gente de su propio partido”, dijo Pelosi a Mitchell. “Pero también hay que recordar lo difícil que es”.

“Algunos de ellos realmente no quieren gastar más dinero para aplastar el virus”, continuó. “Para hacer que nuestras escuelas sean seguras, para honrar a nuestros héroes, para poner dinero en los bolsillos del pueblo estadounidense que tanto se necesita, necesitamos aprobar este proyecto de ley”.

Mientras tanto, las negociaciones permanecen estancadas y se sigue discutiendo sobre el precio general del próximo proyecto de ley de ayuda.

Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, han estado discutiendo sobre un paquete que se situaría entre los $ 1.8 billones y los $ 2.2 billones, que incluiría beneficios de desempleo extendidos y otra ronda de cheques de estímulo, informó The Washington Post.

Esto es lo que necesita saber:

The Speaker & Secretary Mnuchin spoke today at 2:30 pm for 48 minutes. Today's conversation brings us closer to being able to put pen to paper to write legislation. With the exchange of legislative language, we are better prepared to reach compromise on several priorities. (1/3)

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) October 21, 2020