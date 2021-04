Florida: estanque de aguas residuales podría ocasionar una “inundación catastrófica”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, alertó a la población ante un posible derrame de un estanque de aguas residuales en Tampa. De concretarse, podría producirse una “inundación catastrófica” en campos y caminos rurales de la zona.

DeSantis expresó su temor por la cercanía de un sistema de almacenamiento de aguas contaminadas que se verían arrasadas en caso del derrame.

“Lo que estamos viendo ahora es de prevenir, y responder si es necesario, a una situación de inundación catastrófica real”, expresó Ron DeSantis. El gobernador de Florida hizo esas declaraciones luego de examinar la zona mediante una recorrida en helicóptero.

Ron DeSantis explicó que trabajadores de emergencia de la Guardia Nacional de Florida bombean 33 millones de galones al día, lo que equivale a 125 mil metros cúbicos, de agua residual.

Today I joined state officials in Manatee County who are actively responding to Piney Point and deploying all necessary resources. Please follow @FLSERT and @FLDEPNews for updates and monitor local alerts and evacuation orders. https://t.co/ACdrUdOkpO pic.twitter.com/ayOGoLR3Oo

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 4, 2021