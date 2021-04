Capitolio: Ataque con cuchillo y reportes de disparos – Fotos

Las fotos surgieron de la escena del ataque al Capitolio de los Estados Unidos, donde el jefe de policía del Capitolio dice que un sospechoso intentó embestir una barricada y luego corrió agresivamente hacia los oficiales con un cuchillo, matando a un efectivo del Capitolio.

La noticia sobre un policía muerto provino del jefe en una conferencia de prensa el 2 de abril de 2021. El sospechoso recibió un disparo de la policía y también está muerto. Un segundo oficial resultó herido, pero la condición de ese oficial no está clara.

El jefe de policía del Capitolio, Yogananda Pittman, dijo: “El sospechoso chocó con su automóvil contra dos de nuestros oficiales y luego golpeó la barrera de la barricada norte… El sospechoso salió del vehículo con un cuchillo en la mano. Luego, nuestros oficiales se enfrentaron a ese sospechoso. No respondió a las órdenes verbales. El sospechoso comenzó a arremeter contra los oficiales de policía del Capitolio de Estados Unidos, momento en el que los oficiales de policía del Capitolio de Estados Unidos dispararon contra el sospechoso. El sospechoso ha sido declarado fallecido”.

La noticia de un ataque automovilístico y un tiroteo provocó el cierre del Capitolio.

El periodista Jonathan Dienst escribió en Twitter que, según una fuente de alto rango de las fuerzas del orden, la información preliminar es que “el sospechoso saltó del vehículo con un cuchillo. Luego, la policía disparó contra el sospechoso”. Pete Williams, de NBC, dijo que el vehículo chocó contra una barricada, el conductor salió con un cuchillo y podría haber cortado a un oficial de policía antes de recibir un disparo.

Security now spread out near Capitol after suspect rammed into barrier and hit 2 Capitol Police officers. @wusa9 reporting the suspect was fatally shot pic.twitter.com/8jfJB5rGBg — Tom Dempsey (@KCTomDempsey) April 2, 2021

CNN informó que la Policía del Capitolio disparó al sospechoso después de que sacara un cuchillo. Williams informó que el sospechoso está muerto.

Las fotos mostraban al vehículo en la barricada del Capitolio

Image from the US Capitol show a vehicle that crashed into a barricade. pic.twitter.com/sS2R13cyQN — NBC News (@NBCNews) April 2, 2021

Rápidamente circularon fotos que mostraban el automóvil en la barricada del Capitolio, en Washington DC.

La Policía del Capitolio escribió inicialmente en Twitter: “INCIDENTE CRÍTICO: (Policía del Capitolio de EE.UU.) USCP está respondiendo al punto de acceso de vehículos de North Barricade a lo largo de Independence Avenue por informes de que alguien embistió con un vehículo a dos oficiales de USCP. Un sospechoso está detenido. Ambos oficiales están heridos. Los tres han sido trasladados al hospital”.

Luego agregaron: “Corrección: Constitution Avenue”. Y comunicaron: “Debido a la amenaza de seguridad externa en la Barricada Norte del Capitolio de los Estados Unidos, los siguientes cierres de carreteras están en vigor: Constitution Avenue entre Second Street NE y First Street NW. First Street entre Constitution Avenue NE e Independence Avenue SE”.

EMS confirmó que también hubo un tiroteo en el Capitolio

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

NBC también informó: “Un portavoz del Departamento de Bomberos y EMS de Washington D.C. dice que al menos una persona recibió un disparo cerca del Capitolio de los Estados Unidos”.

No está claro quién recibió el disparo, ni siquiera si era el sospechoso.

La noticia es preliminar ya que el posible ataque ocurrió en la tarde del 2 de abril de 2021.

El representante Ro Khanna escribió en Twitter: “Estoy a salvo y encerrado aquí en el Capitolio. Agradecido hoy y todos los días por la Policía del Capitolio de EE. UU.”.

El periodista Steve Herman proporcionó actualizaciones en Twitter. “Hay informes de disparos cerca del Capitolio de los EE. UU., @KellyO le dice a @PressSec durante la sesión informativa en curso”, escribió en Twitter. KellyO es la página de Twitter del corresponsal de NBC Kelly O’Donnell.

“Sirenas sonando en el Capitolio de los Estados Unidos, que ahora está cerrado, debido a una aparente ‘amenaza externa'”, escribió.

O’Donnell escribió en Twitter: “El presidente está ahora en Camp David y @presssec dice, como siempre, que tiene un equipo de seguridad nacional con él que puede proporcionar información sobre eventos como la situación de seguridad que se desarrolla en el Capitolio de los Estados Unidos”.

