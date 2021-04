Al menos 51 muertos por descarrilamiento de tren en Taiwán: Fotos

El descarrilamiento de un tren en Hualien, al este de Taiwán, ocurrido en las primeras horas de este viernes santo, deja hasta ahoraal menos 51 muertos y más de 400 heridos. El siniestro se produjo cuando un convoy de la compañía Taroko Express, en el que viajaban 350 personas, descarriló y chocó contra un vehículo que realizaba tareas de mantenimiento en el interior del túnel de Daqingshui.

Cabe señalar que el número de muertos y heridos se encuentra en constante actualización. Los reportes fueron variando con el correr de las horas al tratarse de una noticia en desarrollo. El último parte que podría tomarse como referencia es el publicado por la cadena CNN, que confirma que los muertos por el accidente ascienden a 51 y el números de heridos estaría en 490.

A train carrying 490 people derailed in a tunnel in easter Taiwan, killing at least 51. Reports say it may have hit a vehicle that slid down a slope. https://t.co/DEA1siTtH4

La agencia Reuters publicó un video estremecedor que sirve para orientarse sobre el lugar y el espacio donde ocurrió el accidente. Se trata de imágenes lanzadas en las redes sociales cuando aún el número de muertos rondaba en una cifra inferior a los cincuenta.

Aún se encuentran trabajando los bomberos y otros agente de rescate. Se estima que todavía quedan pasajeros atrapados en el túnel.

El tren conecta a Taipéi, la capital, en el extremo norte de la isla de Taiwán, con Taitung, al sur. Medios internacionales como El País indican que se trata del peor accidente ferroviario ocurrido en décadas en este país asiático.

En el convoy de Taroko Express que se descarriló este viernes en Hualien viajaban 350 personas. El tren iba lleno, ya que muchos de los viajeros aprovechaban la víspera del festival de Qingming, día de los difuntos, en el que los habitantes de Taiwán visitan los cementerios y limpian las tumbas de sus familiares fallecidos.

El Ministro de Transporte de Taiwán, Lin Chia-lung, confirmó en su página de Facebook que el descarrilamiento se produjo alrededor de las 9:30 AM, hora local.

De acuerdo a la agencia de noticias oficial del gobierno de Taiwán, la Central News Agency (CNA), un vehículo que realizaba tareas de mantenimiento en el túnel de Daqingshui interfirió en la trayectoria del tren.

El tren quedó mitad adentro del túnel y mitad afuera. A las 12 PM, hora local, 200 personas quedaban todavía atrapadas en los vagones y el conductor del convoy no había podido ser localizado.

El último accidente de tren registrado en la isla de Taiwán data de 2018. En ese siniestro murieron 18 personas. Los peritos determinaron que el chofer había excedido los límites de velocidad, siendo esta la causa del accidente.

Mediante una serie de tuits, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, comunicó a la población que el Estado está enteramente al servicio de las víctimas y heridos del accidente de tren.

“Como respuesta al descarrilamiento del tren en Hualien, Taiwán, nuestros servicios de emergencia se han movilizado por completo para rescatar y ayudar a los pasajeros y al personal ferroviario afectados”, indicó la presidenta.

In response to a train derailment in Hualien, Taiwan, our emergency services have been fully mobilized to rescue & assist the passengers & railway staff affected. We will continue to do everything we can to ensure their safety in the wake of this heartbreaking incident.

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) April 2, 2021