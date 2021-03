Choque de trenes en Egipto deja más de 30 muertos y 66 heridos – Videos

Un violento choque de trenes en Egipto dejó al menos 32 muertos y decenas de heridos. El accidente se produjo en la provincia Sohag, a la altura de la ribera occidental del Río Nilo, en el sur del país africano. Un tren de pasajeros impactó desde atrás con otro.

🚨#BREAKING| Transport Ministry: the 2 trains in Upper Egypt's Sohag collided after unknown passengers pulled the emergency valve of the first train, causing it to stop and get smashed by the other one from behind.#EgyptToday #BreakingNews #Egypt #Sohag| #طهطا #سوهاج #عاجل #مصر pic.twitter.com/OgOuIaDxfr — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021

El Ministerio de Salud de Egipto emitió un comunicado en el que confirmó la noticia y el número de muertos y heridos. Cabe señalar que se trata de una noticia en desarrollo. La información acerca de las víctimas puede variar de un momento a otro.

https://twitter.com/Finanzas_Pharol/status/1375453639360323591

El comunicado informa que “32 ciudadanos murieron y 66 resultaron heridos en la colisión de dos trenes en Tahta, en la gobernación de Sohag”.

Las agencias de noticias internacionales aportaron las primeras imágenes y datos acerca del fatal accidente ocurrido este viernes en el sur de Egipto, a 460 kilómetros de la ciudad capital de El Cairo. De acuerdo a la agencia Reuters, uno de los trenes impactó de atrás contra la otra línea. Más de treinta ambulancias trabajan en el lugar, derivando a los heridos a los hospitales cercanos.

Tragedia en Egipto: Dos trenes chocaron de frente y hay al menos 32 muertos. ¡Mirá! https://t.co/rZLsctT1Xo pic.twitter.com/tXBeQN1l9K — Haceinstantes (@Haceinstantes) March 26, 2021

Imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran a los pasajeros atrapados en los vagones destrozados por el impacto. Algunos pudieron salir pero otros aguardan el rescate del personal de bomberos.

El mensaje del presidente de Egipto

El presidente de Egipto, Abdelfatá Al Sisi, se expresó en redes sociales para enviar su apoyo y el de su gobierno a los familiares de las víctimas fatales del accidente de trenes ocurrido este viernes en Sohag.

En un escueto comunicado vía Twitter, el presidente prometió que los responsables de esta tragedia pagarán sin “excepción” en caso de que se demuestre que haya habido “negligencia, corrupción o algo similar”.

تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي شاهدناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج.

إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث

١/٣ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) March 26, 2021

Cabe señalar que, una vez recogidas las víctimas, los peritos iniciarán la investigación correspondiente para determinar las causas del accidente.

Abdelfatá Al Sisi también les pidió a los “organismos competentes” que tomen todas las medidas necesarias para atender a los heridos.

De acuerdo al presidente, el accidente habría sido causado por “personas desconocidas” que activaron los frenos de emergencia de uno de los trenes.

El Primer Ministro de Egipto, Mustafa Madbuli, se dirigió inmediatamente rumbo a la provincia sureña de Sohag.

El choque se produjo en horas de la mañana

De acuerdo a la agencia AP, Egipto tiene las vías ferroviarias más longevas del mundo. Solo en 2017 se produjeron en el país 1793 accidentes de trenes.

El de este viernes, en la provincia sureña de Sohag, tuvo lugar alrededor de las 11:42 AM. El tren 2011 Asuán – El Cairo no se detuvo en el semáforo 709 e impactó en la parte trasera del tren 157 Luxor – Alejandría.

La Autoridad de Ferrocarriles egipcia informó que el siniestro se produjo entre las estaciones de Al Maragha y Tahta.

Esta noticia recuerda a una reciente tragedia que generó un principio de crisis política en Egipto. El 27 de febrero de 2019 murieron 22 personas y otras 40 resultaron heridas en la estación central de El Cairo luego de que una locomotora impactara contra una barrera de hormigón.

Aquel accidente provocó la renuncia del por entonces ministro de Transporte, Hisham Arafat. Luego de su dimisión, el presidente de Egipto prometió a los ciudadanos un plan de modernización de las líneas ferroviarias. El mandatario aseguró que su gobierno iba a comprar nuevas locomotoras para evitar este tipo de tragedias en el futuro.

Noticia en desarrollo.

LEER MÁS: Se incendia helicóptero con cientos de vacunas de Pfizer: ¿Cuántas dosis se perdieron?

Sigue a AhoraMismo en Instagram