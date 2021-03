Impactante invasión de ratas en un campo de Australia – Videos

Una invasión de ratas se registró en un campo de Nueva Gales del Sur, en Australia. Las imágenes de la plaga fueron virales en las redes sociales. Cientos de roedores merodearon los almacenamientos de la cosecha de los granjeros de la zona.

La agencia Reuters difundió un video en el que se aprecia el increíble aluvión de ratas. Aturdidos, los animales corrían en todas las direcciones, presumiblemente alertadas por el olor de los granos que se almacenaban a pocos metros de allí.

Las imágenes dan cuenta de que el número de roedores alcanza para calificar la invasión como un indicio de plaga.

“Por la noche el suelo se mueve con miles y miles de ratones corriendo”, le contó el agricultor Ron McKay a la cadena televisiva australiana ABC.

El video de las ratas australianas fue tendencia en redes sociales a nivel mundial. Cientos de usuarios comentaron el desagrado que les producían estos animales.

La cadena ABC de Australia aseveró que los pobladores de la zona de Nueva Gales del Sur están alertados por la invasión de ratas. La preocupación trasciende a los trabajadores rurales.

Kaza from Dubbo says she has 14 traps at home but that still isn’t enough to curb the mouse infestation. She went to buy more but the store are all sold out. #mouseplague @GuardianAus pic.twitter.com/EawXoD5Zrg

En Gilgandra, un pueblo rural de Nuevas Gales del Sur, los dueños de los supermercados decidieron almacenar su stock de alimentos en contenedores sellados. El temor a que las ratas se coman la mercadería los lleva a extremar medidas de seguridad.

Asimismo, ABC asegura que varios granjeros reportaron haber sido mordidos por los roedores.

Hey @GladysB and @ScottMorrisonMP can you please advise what you are doing about the current mice plague in country NSW. This is a small fraction what my mum caught on her farm overnight. These run through peoples houses and over their beds. Something needs to be done. NOW! pic.twitter.com/mDYQOHoivs

— Katrina (@Katrina_351) March 16, 2021