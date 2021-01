La drástica advertencia del FBI antes de la toma de posesión de Biden: ¿Puede haber nuevos ataques?

La CNN difundió este lunes una información interna del FBI en la que se advierte sobre manifestaciones violentas previstas para el 20 de enero, día en que el presidente Demócrata Joe Biden asumirá formalmente el poder en los Estados Unidos, en reemplazo del saliente Republicano Donald Trump.

“We’re going to have a full and complete investigation and deep dive. Any officers that may have been complicit… should be held accountable, but I do want to acknowledge the bravery of the vast majority of Capitol Hill police officers,” Rep. Hakeem Jeffries says. pic.twitter.com/TKEWkrR7VH — The Situation Room (@CNNSitRoom) January 12, 2021

De acuerdo a la CNN, el FBI recabó información acerca de posibles ataques, “protestas armadas” y disturbios en los 50 estados de los Estados Unidos y nuevos embates al Capitolio de Washington.

The #FBI is still seeking information to help identify individuals who actively instigated violence on January 6 in Washington, D.C. Visit https://t.co/h36NpdxbEh to see images from current cases, and if you see someone you recognize, submit a tip at https://t.co/buMd8vYXzH. pic.twitter.com/cGgWNeywIc — FBI (@FBI) January 10, 2021

“Se están planificando protestas armadas en los 50 capitolios estatales desde el 16 de enero hasta al menos el 20 de enero, y en el Capitolio de Estados Unidos desde el 17 de enero hasta el 20 de enero”, asegura el boletín interno del FBI difundido por la CNN.

An internal FBI note obtained by @ABC News shows warnings of "a huge uprising." https://t.co/BYPW5dYtge — ABC News (@ABC) January 12, 2021

“El 8 de enero, el FBI recibió información sobre un grupo identificado que pedía a otros que se unieran a ellos en el ‘asalto’ de los juzgados y edificios administrativos del gobierno estatal, local y federal en caso de que el POTUS [presidente de Estados Unidos, por sus siglas en inglés] sea destituido como presidente antes del día de la posesión. Este grupo identificado también está planeando ‘asaltar’ las oficinas gubernamentales, incluso en el Distrito de Columbia y en todos los estados, independientemente de si los estados certificaron los votos electorales para Biden o Trump, el 20 de enero”, agrega dicho documento.

Amenaza de “protestas armadas”

El boletín interno del FBI asegura que el clima de convulsión social podría derivar en un “levantamiento” por parte de militantes Republicanos y seguidores de Donald Trump.

Este lunes, una nueva amenaza de juicio político contra Trump enardeció aún más a sus partidarios y militantes de la extrema derecha de los Estados Unidos, entre los que se encuentran los violentos que el pasado 6 de enero irrumpieron en el Capitolio de Washington mientras el Congreso legitimaba el triunfo de Biden en las elecciones de noviembre.

Nancy Pelosi, líder de los Demócratas en la Cámara de los Representantes, instó al vicepresidente Mike Pence a que aplicara la enmienda 25 contra Trump. Eso habría convertido a la congresista en un blanco del odio de los Republicanos: “Los informes adicionales indican amenazas contra el vicepresidente electo Harris y la presidenta Pelosi”.

Otra de las cadenas que lanzó la información sobre el boletín interno del FBI fue ABC News. Allí se reporta el testimonio de Shanon Banner, portavoz de la policía estatal de Michigan.

“Nuestra planificación de seguridad es fluida y se realizan los ajustes necesarios, día a día. Las mejoras de seguridad que se pueden implementar incluyen tanto medidas visibles como invisibles. En general, no discutimos las medidas de seguridad, pero puedo confirmar que por precaución, aumentaremos nuestra presencia visible en el Capitolio durante las próximas dos semanas a partir de hoy”, expresó Shanon Banner.

Donald Trump decretó estado de emergencia en Washington

A una semana de la toma de protesta de Joe Biden, Donald Trump declaró estado de emergencia para #Washington. El #FBI alertó sobre posibles protestas armadas de grupos trumpistas en todos los estados de EU. Los demócratas buscan llevar a Trump a juicio político. pic.twitter.com/Y5WMhk85gX — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 12, 2021

Luego de que la Cámara de Representantes solicitara al vicepresidente Mike Pence que aplicara la enmienda 25, el presidente saliente de los Estados Unidos Donald Trump decretó el estado de emergencia en la ciudad de Washington, que podría ser epicentro de manifestaciones violentas el día 20 de enero durante la asunción de Joe Biden.

La seguridad del día 20 de enero estará a cargo del Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia Federal de Emergencias.

Trump cumple así con un requisito de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, quien había reclamado por agentes federales en las calles de la ciudad en vísperas de la asunción de Biden.

