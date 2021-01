Demócratas piden enmienda 25 contra Trump: ¿Pueden expulsarlo del gobierno?

La presidenta de la Cámara de representantes, Nancy Pelosi, otorgará 24 horas al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y al resto del gabinete para que apliquen la enmienda número 25 de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump. Caso contrario, Pelosi anunció que el martes abrirá un proceso legislativo para discutir y votar un juicio político contra Trump.

Pelosi, líder de la mayoría Demócrata en la Cámara de representantes, considera que Trump merece ser expulsado de la presidencia luego de lo acontecido el miércoles 6 de enero en el Capitolio. Partidarios Republicanos que apoyaban al presidente saliente irrumpieron en la sesión del Congreso que se proponía legitimar el triunfo de Joe Biden en las elecciones del mes de noviembre.

“En la protección de nuestra Constitución y nuestra Democracia, actuaremos con urgencia, porque este presidente representa una amenaza inminente para ambos. Con el paso de los días se intensifica el horror del asalto en curso a nuestra democracia perpetrado por este presidente y también la necesidad inmediata de acción”, afirmó Pelossi este domingo en una carta dirigida a sus compañeros parlamentarios.

The person who is running the Executive Branch of our government is deranged, unhinged, and dangerous. @60Minutes pic.twitter.com/HoiTWc1zQx

Si Pence y el resto del gabinete no hacen uso de la enmienda 25 de la Constitución, Trump afrontará la posibilidad de que le inicien un juicio político, tal como lo informó The New York Times. No sería el primero en su contra.

En diciembre de 2019, el Congreso, dominado por la oposición Demócrata, le inició un juicio político acusándolo de instigar a Ucrania para que investigara a Joe Biden. Luego sería absuelto en el Senado, recinto que es dominado por los Republicanos.

“Estamos pidiendo al vicepresidente que responda en 24 horas. Después, procederemos para llevar la legislación para un juicio político al pleno de la Cámara”, agregó Pelosi.

La enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos es un mecanismo para expulsar de su cargo al presidente . Fue creada para garantizar el orden y la armonía en el traspaso de mano de un gobierno a otro.

Las primeras tres secciones refieren a circunstancias como la enfermedad, muerte o incapacidad para ejercer el poder del presidente saliente.

The scenes from Wednesday were ugly and unforgettable, especially for those of us who lived through it. But working together, we can protect American democracy for future generations. pic.twitter.com/o8aEtpCz0p

— Rep. Brendan Boyle (@CongBoyle) January 9, 2021