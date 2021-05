Arrestan a sospechoso de tiroteo en Times Square que dejó 3 víctimas: [VIDEO]

El fin de sábado el populoso sector de Times Square, en pleno corazón de la ciudad de Nueva York, vivió momentos de terror, luego de que se registrara un tiroteo perpetrado por un sujeto, que dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas una niña latina.

Y en un acto muy rápido, las autoridades de la Gran Manzana anunciaron este miércoles, que el sospechoso de haber cometido el tiroteo, a quien ya había identificado como Farrakhan Muhammad, tras haber visto varios videos de las camaras del sector, fue arrestado.

La noticia fue revelada por el periódico El Diario NY, tras citar informes de la policía del NYPD, que confirmó la detención del presunto autor de la balacera.

Farrakhan Muhammad Arrested In Connection To Times Square ShootingThe suspect in Saturday's shooting in Times Square is now behind bars in Florida following a four-day manhunt; CBS2's Nick Caloway reports. 2021-05-13T03:11:51Z

Las autoridades neoyorquinas revelaron que el sujeto fue capturado en la ciudad de Jacksonville, en Florida, mientras se encontraba en un vehículo que estaba estacionado en un restaurante de la cadena McDonald’s.

⚠️ ARRESTED The man who brazenly fired a gun in busy @TimesSquareNYC striking 3 people — including a 4-year-old — was apprehended by our @USMarshalsHQ partners today in Florida. My heartfelt thanks to everyone who responded that day & who continue to work on this investigation. pic.twitter.com/TVDUDYdFA2 — Commissioner Shea (@NYPDShea) May 12, 2021

Tras revelar el arresto de Farrakhan Muhammad, el comisionado de Policía de la ciudad de Nueva York, Dermot Shea, se mostró aliviado con el resultado de la busqueda del sospechoso, de acuerdo a lo reseñado por El Diario NY.

Suspect arrested in Times Square shootingThe man wanted for opening fire in Times Square, wounding two women and a 4-year-old girl, has been arrested in Florida. Farrakhan Muhammad was apprehended by U.S. Marshals and members of the New York/New Jersey Regional Fugitive Task Force in Starke, located just outside Jacksonville. Read more: 7ny.tv/3y4vWsn Check out more Eyewitness News – 7ny.tv/3bFUkHu​​​​​​​​​​​​​​​…… 2021-05-12T18:16:34Z

“Hoy se hizo justicia. Yo tuve la oportunidad de hablar con el padre de la niña baleada en el hospital, y le dije que haríamos todo lo que estuviera en nuestro poder para hacer justicia para su pequeña niña. Y hoy estamos cumpliendo esa promesa”, comentó el jefe de la policía.

El Comisionado del NYPD agregó que el sujeto arrestado será extraditado pronto a la cudad para enfrentar a la justicia.

El Diario NY agregó que según informes de los detectives que realizaron el arresto, el presunto autor del tiroteo, no opuso resistencia. Además revelaron que estaba en compañía de su novia, quien no fue arrestada, pero quien es considerada “persona de interés”, pues pudo haberlo ayudado a esconderse.

Las víctimas del tiroteo fueron identificadas como Wendy Magrinat de 23 años, Marcela Aldana de 43 años, y Skye Martínez, de tan solo 4 años, quien recibió una herida de bala en una pierna.

Suspect In Times Square Shooting Arrested In FloridaAn arrest has been made in the Times Square shooting that wounded three people, including a little girl; CBS2's Aundrea Cline-Thomas reports. 2021-05-12T21:09:56Z

La policía había informado que el tiroteo tuvo lugar el 8 de mayo de 2021, alrededor de las 4:55 p.m. frente al 1515 de Browdway, en la calle 45 west y 7 Avenida.

WANTED in connection to shooting three people near West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan on May 8, 2021. @NYPDDetectives need anyone with information about the identity or whereabouts of this individual to contact @NYPDTips at #800577TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/qciBGCR6AK — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 9, 2021

En una conferencia de prensa el fin de semana, el comisionado Dermot Shea, dijo que las tres mujeres heridas no se conocían y que los disparos no estaban dirigidos a ellas.

Myles Miller, reportero de NBC New York, dijo que “se cree que (el sospechoso) tenía la intención de dispararle a su hermano”.