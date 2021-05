Arrestan a adolescente por asesinato de madre mexicana en Nueva York

En marzo pasado los residentes del condado de Queens, en la ciudad de Nueva York, se conmocionaron, tras conocerse el asesinato de una madre mexicana, identificada como Gudelia Vallinas, de 37 años, quien perdió la vida mientras caminaba cerca de su casa y cayó en medio del fuego cruzado de dos grupos de pandilleros.

Y este miércoles, la policía de Nueva York (NYPD) anunció la captura de un adolescente, señalado de haber participado en el tiroteo del 12 de marzo, en el que la inmigrante murió, en el vecindario de Woodside.

El NYPD reveló que un joven afroamericano, identificado como Benaiah Reid, de 19 años, fue arrestado en su propio apartamento, localizado en la calle 49 con Avenida 31, en Queens, muy cerca de donde ocurrió el fatal tiroteo.

Second teen wanted for fatal stray bullet slaying of churchgoing Queens mother arrested in Florida: officials Benaiah Reid is being extradited back in connection with the death of Gudelia Vallinas, 37, who was killed by a bullet to the head on March 12.https://t.co/Lb0saAHWsI — New York Daily News (@NYDailyNews) April 24, 2021

A través de un comunicado, la policía de Nueva York agregó que el adolescente enfrenta dos cargos por asesinato en segundo grado y posesión criminal de un arma.

El arresto de Benaiah Reid, se suma a otra detención que se había hecho de otro joven de 19 años, identificado como Dujuan Williams, quien había huído hacia el estado de Florida y fue extraditado a Nueva York.

⚠️ APPREHENDED Wanted for a March shooting that left an innocent mother dead from a stray bullet, Benaiah Reid has been apprehended in Polk County, Florida by the @USMarshalsHQ Florida/Caribbean Regional Fugitive Task Force. My thanks to everyone involved in this investigation. pic.twitter.com/xjkzIuMbXI — Commissioner Shea (@NYPDShea) April 23, 2021

El periódico El Diario NY reveló la noticia y aseguró que los dos arrestados enfrentan los mismos cargos.

Citado por el mencionado medio de comunicación neoyorquino, el esposo de la víctima, quien era madre de dos pequeños, aseguró no guardar odio hacia los asesinos de su mujer, pero exigió que se haga justicia.

Innocent Woman Killed In Queens ShootingPolice found the Gudelia Vallinas, 37, in a pool of blood with a gunshot wound to her head. She was just steps away from her home, according to police. CBS2's Christina Fan reports. 2021-03-13T14:34:48Z

“Mi corazón no siente ningún odio hacia esas personas, porque la verdad yo no sé cómo fue su niñez o su adolescencia, no sé. A lo mejor crecieron o carecen de algo y por eso portan un arma… por eso hacen las cosas que hacen”, comentó el atribulado viudo.

La madre hispana murió tras recibir un balazo en la cabeza, durante el enfrentamiento de los pandilleros en el barrio Woodside.

El homicidio se registró a las 8:15 de la noche del 12 de marzo en la calle 48 con la Avenida Broadway, afuera de los proyectos de viviendas públicas Woodside Houses, de NYCHA.

NYPD Searching For Suspects In Multiple Weekend ShootingsThe NYPD is looking for suspects in several weekend shootings, including the gunman who killed Gudelia Vallinas, a mother of 2, who inadvertently walked into a gunfight in Queens. CBS2's Christina Fan reports. 2021-03-14T13:21:07Z

“El viernes 12 de marzo de 2021, aproximadamente a las 2014 horas, la policía respondió a una llamada al 911 sobre disparos, cerca de la esquina de la calle 48 y Broadway, dentro de los límites del Precinto 114. A su llegada, los agentes observaron a una mujer de 37 años, inconsciente y sin responder, con una herida de bala en la cabeza”, dijo el reporte oficial de la policía, tras reportar el hecho.