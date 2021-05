Policía busca a este sospechoso por tiroteo en Times Square: Farrakhan Muhammad

Como Farrakhan Muhammad fue identificado el sospechoso acusado de disparar contra dos mujeres y una niña pequeña en Times Square, Nueva York, el sábado.

Las víctimas fueron una niña de Brooklyn, de 4 años; una mujer de Nueva Jersey, de 43, y una mujer de 23 años que “visitaba la ciudad para el Día de la Madre”, según informó NBC New York.

Según el escuadrón de detectives de Midtown South, están pidiendo ayuda del público para localizar y detener a Farrakhan Muhammad “en relación con un incidente de tiroteo no fatal que ocurrió en Times Square”.

BREAKING: 2 Shot, Including Toddler, in Times Square: Police https://t.co/cUYCp6yOub — Myles Miller (@MylesMill) May 8, 2021

El 8 de mayo de 2021, alrededor de las 4:55 p.m. frente al 1515 de Browdway, el sospechoso está acusado de disparar “un arma de fuego que impactó a tres transeúntes inocentes en la calle 45 west y 7 Avenida. El sujeto fue visto por última vez en la 42 West y 10 Avenida”.

La policía de Nueva York también lanzó este video:

WANTED in connection to shooting three people near West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan on May 8, 2021. @NYPDDetectives need anyone with information about the identity or whereabouts of this individual to contact @NYPDTips at #800577TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/qciBGCR6AK — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 9, 2021

Esto es lo que necesita saber:

Una de las víctimas era una turista de Rhode Island y la niña estaba comprando juguetes cuando resultó herida

Times Square shooting person of interest identified, police say he intended to shoot his brother: report Farrakhan Muhammad has been named as a person of interest in Saturday night’s Times Square shooting that injured three people, including a four-yea…https://t.co/UM6XEdNmQG pic.twitter.com/Q0PBHOujDV — news (@news_1o) May 9, 2021

Según Dermont Shea, comisionado del NYPD, el arma no se ha recuperado. “Estamos muy preocupados por la proliferación de armas”, dijo. Los agentes de policía se encontraban en la zona en el momento del tiroteo. Posiblemente escucharon 4-5 disparos.

“Tenemos tres personas que recibieron disparos”, dijo Shea en la conferencia de prensa. Dijo que la niña de 4 años es una niña hispana de Brooklyn, que se esperaba que se sometiera a una cirugía. El jefe policial agregó que estaba comprando juguetes con su familia.

El comisionado manifestó que la turista de 23 años, de Rhode Island, recibió un disparo en la pierna e iba a visitar la Estatua de la Libertad, pero estaba cerca. En su lugar, decidió ir a Times Square para “disfrutar de las vistas”, dijo el comisionado de policía.

Una mujer hispana de 43 años de Nueva Jersey recibió un disparo en el pie.

Una de las tres víctimas fue Wendy Magrinat, de Rhode Island, que estaba visitando Times Square con su familia. Ella le dijo a NBC New York: “De repente escuché a alguien gritar en un tono desagradable a alguien. Le dije a mi esposo “avancemos un poco, porque tenía a nuestro hijo de 2 años en sus manos. En el mismo momento en que le dije eso, los disparos se dieron. Caminé un poco y luego comencé a gritar, pidiendo ayuda”.

La mujer le dijo a la estación de televisión que recibió un disparo en la pierna.

En una conferencia de prensa, el comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, dijo que las tres víctimas no se conocían. También dijo que no eran los objetivos del tirador.

“La primera persona a la que se disparó es una niña de 4 años de Brooklyn. Le dispararon en la pierna y se cree que la van a operar”, dijo Shea, y agregó que la niña estaba comprando juguetes cuando le dispararon. “¿A cuántos niños hay que dispararle antes de que nos tomemos esto en serio? Acabamos de tener el homicidio de un niño de 1 año esta semana”.

Muhammad tenía la intención de dispararle a su hermano, dicen los informes

Según Myles Miller, reportero de NBC New York, “Se cree que tenía la intención de dispararle a su hermano”.

Shea dijo que “estalló una disputa entre dos o cuatro hombres. Se produjo una disputa en la calle, que involucró al menos a dos o cuatro personas. Al menos una persona sacó un arma. Tres personas que no estaban involucradas en la disputa inicial recibieron disparos”.

Shea imploró: “Estamos pidiendo a cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido aquí, que llame a nuestra línea directa CrimeStoppers”.

El comisionado describió el caso como una “investigación muy activa” y dijo que la policía estaba rastreando a Muhammad en video.

Wow. Caught in the middle of this, scary as hell!! #timessquare pic.twitter.com/hYsSiC5go3 — jyothsna bhat (@drmoonlight9) May 8, 2021

“Tenemos tres casquillos de bala que parecen ser del calibre .25 recuperados, y veremos a dónde nos lleva”, dijo, y agregó: “Parece que los tres individuos disparados no se conocen entre sí y parece que los tres son inocentes transeúntes”. Añadió: “Tenemos al menos un pistolero (identificado)”.

El tiroteo ocurrió justo antes de las 5 p.m. cerca de la esquina de la calle West 44 y 7 Avenida, según NBC New York. Esa es una vía muy transitada en el corazón de Times Square.

ABC News dijo que partes de Times Square fueron cerradas después del tiroteo. El sospechoso huyó de la escena y no ha sido arrestado todavía.

En un video publicado en Twitter desde la escena, se vio a la policía mirando a través del maletero de un automóvil.

