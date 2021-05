Tiroteo en escuela secundaria Rigby de Idaho: ¿Cuántas víctimas hay?

Un hombre armado hirió a dos estudiantes y a un custodio, pero ninguno de manera fatal, en un tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Rigby, en Rigby, Idaho, este 6 de mayo de 2021, según informaron las autoridades. Un sospechoso ahora está bajo custodia de la policía, de acuerdo a informes de Local News 8.

El Distrito Escolar 251 de Jefferson emitió un comunicado confirmando que había ocurrido un incidente con “un hombre armado activo” en la escuela secundaria.

Según la periodista Adrian Luevano, tres personas sufrieron lesiones no mortales: dos niños y un adulto. East Idaho News informó que, según las autoridades, las tres personas baleadas eran dos estudiantes y un conserje.

BREAKING: Police and ambulances are on the scene of an incident at Rigby Middle School. https://t.co/UjYw4yTVdG

— Local News 8 (@localnews8) May 6, 2021