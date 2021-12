Explosión en Baytown: Trabajadores heridos presentan millonaria demanda

Dylan Purcell y Nicholas Moore presentaron una demanda de 10 millones de dólares contra ExxonMobil, luego de que resultaran heridos en una explosión e incendio en la refinería de la compañía ubicada en Baytown, Texas. Otros dos trabajadores también resultaron heridos en el incidente del 23 de diciembre de 2021 en la planta del área de Houston. La causa del incendio sigue bajo investigación.

Purcell y Moore son subcontratistas que trabajan para Colt Services, con sede en La Porte, Texas. Los trabajadores presentaron la demanda en la corte del condado de Harris el 27 de diciembre de 2021. Ambos dijeron en la demanda que trabajaban junto a dos trabajadores de Team Industrial Services cuando ocurrieron la explosión y el incendio. Team Industrial Services también aparece como demandado en la presentación judicial. Los hombres dijeron en la demanda que estaban “llevando a cabo sus tareas laborales asignadas y permitidas cuando se produjo una explosión y un gran incendio, que luego las autoridades describieron como un ‘accidente industrial importante'”.

La asesora de relaciones institucionales de ExxonMobil, Sarah Nordin, le dijo al Houston Chronicle: “ExxonMobil sigue centrada en la seguridad de nuestra gente y de la comunidad circundante y continúa cooperando plenamente con las autoridades con respecto a este incidente”. Team Industrial Services no ha comentado sobre la demanda. Colt Services no figura como apuntado en la demanda.

El abogado de Houston Tony Buzbee, que representa a Purcell y Moore, dijo a Houston Publc Media: “Los trabajadores de este país están expuestos habitualmente a un peligro extremo mientras la dirección y los accionistas obtienen las ganancias. Las ganancias por encima de la seguridad de los trabajadores es una estrategia a corto plazo que, en última instancia, cuesta mucho más a empresas como Exxon Mobil a largo plazo”.

Una llave inglesa que se utilizó “esencialmente como un martillo” durante el trabajo de reparación provocó una chispa, que desató un incendio y una explosión que derribó a los 4 trabajadores, según dice la demanda

La demanda presentada por Dylan Purcell y Nicholas Moore proporciona los primeros detalles públicos sobre la explosión y el incendio, que fueron escuchados por varias personas en el área alrededor de la refinería de Baytown el 23 de diciembre.

Según la demanda, Moore y Purcell estaban trabajando con dos trabajadores de Team Industrial para realizar una “envoltura de alambre”, que es “un proceso para detener una fuga colocando pernos en una brida y creando un sello”. La tubería sobre la que trabajaban los cuatro y tratando de detener las fugas estaba bajo presión; contenía naftaleno, un gas extremadamente inflamable”, dice la demanda.

La demanda explica: “Mientras los cuatro hombres trabajaban, un extremo de enchufe se atascó en un perno. Uno de los empleados de Team Industrial trabajó para quitar el enchufe golpeándolo con una llave de válvula, y otro roció vapor de seguridad en el área de trabajo. Desafortunadamente, el empleado de Team Industrial que se suponía que debía asegurarse de que se rociara vapor en el área para evitar chispas, no lo hizo. Y el otro empleado de Team Industrial, utilizando la llave esencialmente como un martillo, creó una chispa”.

La demanda detalla que la chispa causó que “el gas inflamable se encendiera, golpeando a los cuatro que trabajaban en el proyecto hacia atrás y hacia abajo y envolviéndolos a todos en llamas”.

VIDEO: My brother’s security camera captures the fire/explosion at #ExxonMobil in Baytown, TX. At least four refinery workers reported injured. Appears the fire started around 12:52AM. pic.twitter.com/BrIHQgu1Tj — Vanessa Pacheco (@VanessaOnTV) December 23, 2021

La demanda acusa a ExxonMobil de emitir el permiso para realizar el trabajo “sin tomar las precauciones adecuadas y a pesar de saber que la brida en la que se está trabajando había sido envuelta en llamas en turnos anteriores… El permiso que se emitió no incluía trajes ignífugos, protectores faciales o monitoreo continuo con un medidor de cuatro gases para monitorear la combustibilidad en el aire”.

La demanda agrega: “Y a pesar del peligro involucrado en la tarea, el demandado ExxonMobil no proporcionó equipos de rescate de emergencia ni personal de seguridad en espera. Además, el demandado ExxonMobil, contrariamente al procedimiento normal, asignó la extracción del perno al personal del equipo industrial demandado y, al mismo tiempo, asignó el reemplazo del perno al empleador de los demandantes, Colt Services”.

Purcell & Moore “se quemaron por todo el cuerpo” y “saltaron más de 20 pies para ponerse a salvo”, lo que provocó que Moore se rompiera la pierna, según la demanda

Según la demanda, Purcell y Moore “fueron quemados por todo el cuerpo. Para tratar de evitar más lesiones”, Moore y Purcell “se vieron obligados a saltar más de 20 pies para ponerse a salvo”, dice la demanda. “Además de un cuerpo cubierto de quemaduras, el demandante Nicholas Moore también se rompió gravemente la pierna”.

La demanda dice: “Ambos sufrieron lesiones ortopédicas importantes en la columna vertebral; ambos sufrieron heridas en la cabeza”. Según las transmisiones de radio de emergencia del día de la explosión, tres de las cuatro víctimas heridas en la explosión fueron trasladadas al hospital en un helicóptero LifeFlight.

Robin Moore y Britney Purcell también figuran como demandantes. Heavy on Houston se ha comunicado con su abogado para obtener comentarios adicionales. Esta historia se actualizará si los acusados ​​presentan una respuesta a los reclamos hechos por Moore y Purcell.





Play



Fire erupts at Texas Exxon plant, four wounded Four people were injured when a fire erupted on at Exxon's complex in Baytown, Texas, one of the largest refining and petrochemical facilities in the United States. #ExxonFire #Exxon #News #Reuters Subscribe: smarturl.it/reuterssubscribe Reuters brings you the latest business, finance and breaking news video from around the globe. Our reputation for accuracy and impartiality is… 2021-12-23T13:14:08Z

En una conferencia de prensa brindada durante la mañana del incendio, el gerente de la refinería de ExxonMobil Baytown, Rohan Davis, dijo a los periodistas: “Nos aseguramos de que estas personas reciban la mejor atención posible y continuaremos apoyando a sus familias en este momento difícil”.

Sarah Martínez, quien vive frente a la planta, le dijo a NBC News: “Estaba acostada en la cama y de repente me sentí como en una ola. Fue como una sensación extraña, como una ola y luego hubo un estruendo en mi apartamento y más tarde lo siguiente que supe, todas mis fotos en mi sala de estar están en el piso. Me asusté mucho. No sabía qué era. Fue tan ruidoso”.

Otra residente local, Harley, le dijo a NBC News que pensaba que la explosión fue una “bomba o un terremoto”, y agregó: “Fue muy sorprendente. Estaba nervioso por irme a dormir. No quería que hubiera una evacuación y no lo sabría porque estaba durmiendo”.

#Breaking: At least four hurt after explosion at the Exxon Mobil plant in Baytown (near Houston, Texas)

No evacuations at this time. pic.twitter.com/kSbPvMnq9d — Ricky (@RickyG_TV) December 23, 2021

La instalación de ExxonMobil Baytown produce alrededor de 560.500 barriles de petróleo crudo por día, lo que la convierte en la segunda refinería más grande de Estados Unidos, según NS Energy. Aproximadamente 7 mil empleados trabajan en la planta, de acuerdo a ExxonMobil.

“Originalmente desarrollada y operada por Humble Oil and Refining Company, la refinería de Baytown comenzó a operar en 1920, mientras que la planta química entró en funcionamiento en 1940”, escribe NS Energy. “La Standard Oil Company de Nueva Jersey, que luego pasó a llamarse Exxon, completó la adquisición de Humble Oil and Refining Company en 1959. La planta de olefinas en el sitio comenzó a operar en 1979, y ExxonMobil construyó otra planta cerca del complejo en Mont Belvieu para producir polietileno en 1982”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Miami: Venezolano estrangula a su esposa y se entrega a la policía

Sigue a AhoraMismo en Instagram