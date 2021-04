Condenan a 30 años a expolicía que mató a exesposa: Jason McIntosh

Un antiguo policía de Alabama, identificado como Jason McIntosh, aceptó declararse culpable por el asesinato de su exesposa, en hechos ocurridos en diciembre de 2019.

Este miércoles, el exoficial admitió haber matado a Megan Montgomery, de 31 años, tras haberla sacado de un bar en Mountain Brook, Alabama. El hombre confesó que luego se dirigió con ella a un estacionamiento donde la golpeó y la atacó disparándole en la cabeza con un arma de fuego.

Así lo dio a conocer WBRC 6 de Alabama, que mencionó que el expolicía aceptó esta semana un acuerdo con la Fiscalía, aceptando los cargos por asesinato que se le imputaban y en su sentencia, el juez emitió una condena de 30 años tras las rejas.

