Niño de 12 sufre muerte cerebral por reto en TikTok: ¿Qué es el ‘Blackout Challenge’?

Un niño de solo 12 años, identificado como Joshua Haileyesus, se convirtió en víctima de retos sin sentido que algunas personas promueven en redes sociales. El niño, originario del estado de Colorado, sufrió muerte cerebral, luego de que decidió cumplir el llamado “Blackout Challenge”, un peligroso reto que se está haciendo común en redes como TikTok, donde los niños son impulsados a que usen un cordón de zapato para ahogarse por 1 minuto sin poder respirar, hasta perder el conocimiento.

Así lo reveló el noticiero de televisión Denver7, de la cadena ABC, donde se aseguró que el hermano del niño lo encontró desmayado en el baño de la casa, la semana pasada, y aunque lo llevaron de urgencias hasta el hospital Children’s Hospital Colorado, su estado es demasiado crítico. El niño ya tiene 9 días en el hospital.

Aunque los médicos dan pocas o casi ninguna esperanza de recuperación, e incluso advirtieron a la familia que deben despedirse de él, según agregó Fox19, familiares y amigos del pequeño se han dado cita a las afueras del hospital en medio de vigilias, con las que esperan que el menor logre salvarse. Al mismo tiempo están haciendo un llamado a los padres a estar atentos de peligros que representan retos que se vuelven tendencia como el “Blackout Challenge”.

Colorado boy, 12, brain dead after trying TikTok's 'Blackout Challenge': report https://t.co/kTE78hMfTL pic.twitter.com/WR09QHUHVq — New York Post (@nypost) March 31, 2021

La familia del pequeño Joshua Haileyesus reveló que su hijo usaba las redes sociales para cosas positivas, como fomentar su gusto por la cocina, la guitarra y la actuación, lo que le ayudó a potenciar su creatividad, pero al mismo tiempo advirtieron que puede ser un peligro mortal.

“No es una broma en absoluto. Y puede tratarse como si alguien estuviera sosteniendo un arma. Así de peligroso es esto”, comentó a Denver Channel el padre del pequeño, Haileyesus Zeryihun. “Esto es algo que a los niños se les debe dar para que se les enseñe, que se les aconseje. Porque esto es algo muy serio”.

A pesar del estado crítico del niño, su papá aseguró que no pierde las esperanzas y dijo que no se rendirá.

'This is not a game': Parents speak out after Tik Tok 'blackout challenge' sends child to ERJoshua Haileyesus is fighting for his life at Children's Hospital Colorado after participating in the deadly 'blackout challenge' on Tik Tok. Now, his parents are speaking out. 2021-03-30T03:43:59Z

“Él es un luchador. Puedo verlo pelear. Rezo por él todos los días… pero es desgarrador verlo acostado en la cama”, agregó el angustiado padre. “Les suplicaba en el suelo, suplicando que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él. Si me rindo con él, siento que me estoy alejando de mi hijo”.

El padre agregó a Fox19 que los adultos deben estar con los ojos muy abiertos con sus niños sobre el manejo que den a sus redes sociales, para evitar que otros niños terminen sufriendo la suerte que está enfrentando Joshua.

12-Year-Old Joshua Haileyesus In Critical Condition After Trying ‘Blackout Challenge’Ethiopian community members will gather outside Children’s Hospital on Monday to pray for 12-year-old Joshua Haileyesus. Read the full story at cbsloc.al/2QURJSl 2021-03-29T22:30:17Z

“Estoy pagando el precio ahora mismo. Estoy viviendo la vida y odio que otros padres pasen por esto”, dijo el papá del niño.

El “Blackout challenge” ha sido tendencia en aplicaciones como TikTok, recordando otros peligrosos retos como el de hace unos años, llamado ballena azul, donde los niños eran obligados a cumplir tareas muy peligrosas, poniendo en riesgo sus vidas.

Sigue a AhoraMismo en Instagram