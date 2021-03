Asesinan de un tiro a madre de 6 niños en la carretera en aniversario de bodas

Como Julie Eberly fue identificada la madre de seis hijos que murió en un incidente con un conductor rabioso, al azar, en la carretera en Lumberton, Carolina del Norte, cuando se dirigía a unas vacaciones en la playa con su esposo, según dijeron las autoridades. Ella era del condado de Lancaster, Pensilvania y viajaba con su marido para festejar su aniversario de bodas.

“El asesinato ocurrió el jueves 25 de marzo de 2021 alrededor de las 11:40 am en la autopista I95 South, Lumberton NC, cerca de la salida 22”, escribió el Departamento del Sheriff del condado de Robeson, en un comunicado de prensa. El sospechoso está prófugo y no está identificado.

El alguacil Burnis Wilkins dijo en un comunicado: “Esta era una familia inocente de Pensilvania que se dirigía a la playa de vacaciones. Afortunadamente, habían dejado a sus seis hijos en casa con sus abuelos, pero ahora estos niños tienen que vivir con la idea de que su madre fue asesinada de una manera tan cobarde y sin sentido. Mi corazón está con esta familia y les pido que todos los que lean esto se detengan y oren por toda esta familia”.

An anonymous donor in North Carolina put up 10,000 for reward for info leading to arrest in Julie Eberly road rage deadly shooting. Authorities looking for light colored Chevy. Julie and Ryan were on I95 heading to Hilton Head for anniversary@WGAL #justiceforJulie pic.twitter.com/9rIq2In2ys — BarbaraBarrWGAL (@BarbaraBarrWGAL) March 27, 2021

Los investigadores del alguacil están pidiendo que cualquier persona que tenga información llame a la oficina del alguacil del condado de Robeson al 910-671-3170 o envíe un correo electrónico a sheriff@robesoncoso.org.

Esto es lo que necesita saber:

El Departamento del Sheriff anunció una recompensa de $10,000

Según un comunicado de prensa del Departamento del Sheriff del condado de Robeson, ahora hay una recompensa de $10,000 por “información que conduzca a una causa probable para la emisión de órdenes judiciales y el arresto del sospechoso responsable del asesinato de Julie Eberly”.

Un donante anónimo entregó el dinero de la recompensa al Departamento del Sheriff.

“Si bien esperamos que cualquier persona con información en este caso se presente, este incentivo proporcionado debería ser motivo para hacerlo aún más. Aprecio que el residente haya ofrecido esta recompensa”, dijo el alguacil Burnis Wilkins en el comunicado de prensa.

UPDATE: A Lancaster County woman is dead after a road rage shooting in North Carolina. Julie Eberly and her husband were heading to a beach vacation. The latest on WGAL News 8 Today. pic.twitter.com/k4nmKLHS2z — Jere Gish (@jeregishWGAL) March 26, 2021

El Departamento del Sheriff dice que Eberly recibió un disparo en la puerta del pasajero

El Departamento del Sheriff dio este relato de lo que le sucedió a Eberly:

“El jueves 25 de marzo de 2021, aproximadamente a las 11:40 a.m., los oficiales fueron enviados a (atender) a alguien que recibió un disparo cerca de la salida 22 en la I95 al norte de Lumberton. La policía de Lumberton, los alguaciles del condado de Robeson, los agentes de la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte y los servicios de emergencias médicas, llegaron para encontrar a la víctima del tiroteo, Julie Eberly, de 47 años de Mannheim, Pensilvania. Le habían disparado a través de la puerta del pasajero. Su esposo, Ryan Eberly, no resultó herido. Se le brindó asistencia inmediata hasta que fue transportada al UNC Southeastern, donde murió más tarde”.

Talking with North Carolina sheriff about the road rage incident that killed a Manheim wife and mom, Julie Eberly. A 10,000 dollar reward now offered for information about shooter @WGAL pic.twitter.com/tVaGF1VEHM — BarbaraBarrWGAL (@BarbaraBarrWGAL) March 26, 2021

El comunicado de prensa continuó explicando detalles de la investigación.

“Hasta ahora, la investigación ha revelado un encuentro de rabia en la carretera con desarrollo desconocido. El vehículo de las víctimas se acercó al vehículo sospechoso durante una unión a un solo carril. El vehículo sospechoso pasó junto al lado del pasajero de la víctima. El sospechoso bajó la ventanilla y disparó varios tiros a la puerta del pasajero, uno de los cuales alcanzó a Julie Eberly. Luego, los testigos dicen que el sospechoso aceleró y salió por la salida 22, cruzando el puente que llegaba a Lumberton. El vehículo de las víctimas se detuvo en la I95 a espera de asistencia”.

El vehículo sospechoso se describe como un posible Chevrolet Malibu o Impala modelo 2010, de color plateado o gris, con vidrios polarizados y posiblemente con cromo alrededor del marco de la ventana. El sospechoso es descrito como un afroamericano con rastas.

La División de Homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Robeson “está liderando la investigación y continúa buscando imágenes de video o relatos de testigos presenciales del incidente de furia en la carretera, que ocurrió entre el marcador 23 y 25, a lo largo de la autopista I95 Sur. El vehículo sospechoso luego salió por la salida 22, entrando en Lumberton en Fayetteville Road”, dijo el comunicado del alguacil.

“Cualquier persona con información debe llamar al 910-671-3170 o enviar un correo electrónico a sheriff@robesoncoso.org”, agregaron.

Eberle, quien fue descrita como cariñosa y generosa, se dirigía a unas vacaciones cuando la asesinaron

Una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Eberly dice que iba de vacaciones cuando la mataron.

“Nuestra querida Julie nos fue arrebatada demasiado pronto en un tiroteo sin sentido en Lumberton, Carolina del Norte, cuando se dirigía a sus vacaciones”, dice la página. “Queremos recaudar fondos para honrar a Julie y su vida. Julie era una persona hermosa, cariñosa, generosa y dada. Usaremos los fondos para ayudar a otros y para dar a las organizaciones que estaban cerca de su corazón. Estamos agradecidos por la efusión de amor y oraciones de las comunidades de Lumberton y Manheim/Lancaster. Que la muerte de Julie no sea en vano y que su memoria viva en lo que se pueda dar en su nombre”.

El fondo ha recaudado más de $33,000.

HEARTBREAKING: The Robeson County sheriff said Julie Eberly and her husband just celebrated their wedding anniversary & were headed to Hilton Head for a getaway. Julie was shot and killed during a suspected road rage incident. The suspect is still wanted.https://t.co/8dmQeeVayo pic.twitter.com/9XiK7bDvDG — WMBF News (@wmbfnews) March 26, 2021

El Departamento del Sheriff compartió información sobre una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Eberly.

“Hola a todos, cientos de ustedes me han enviado un correo electrónico o un mensaje de texto deseando ayudar a la familia del trágico asesinato de Julie Eberly ayer en la I95. Contactamos a la familia con sus intenciones e inquietudes y les hemos informado de sus ofrecimientos. Consulte el enlace Go Fund Me adjunto si desea ayudar. Realmente aprecio a todos los que se han acercado a mí y continúan pidiendo en sus oraciones por esta familia. Por favor, compartan esto”, escribió el Departamento del Sheriff.

Eberly y su esposo acababan de celebrar su aniversario de bodas

Según WMBF-TV, Eberly y su marido acababan de celebrar su aniversario de bodas y se dirigían al sitio de descanso Hilton Head de vacaciones.

Era su séptimo aniversario de bodas y lo estaban celebrando.

The family of Julie Eberly tells me that her and her husband Ryan were driving to Hilton Head to celebrate the couple's 7th anniversary, which was Wednesday. (Sharing a photo of Julie with the family's permission) pic.twitter.com/UG4GH8Ui9U — Andrew Forgotch (@AndrewABC27) March 26, 2021

En Facebook, Eberly dijo que su nombre era Julie Bittner Eberly. Ella escribió que fue a la Escuela Secundaria Central de Manheim, vivía en Lancaster, Pennsylvania y era de Manheim, Pennsylvania.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.