Murió asesino en serie Joseph Edward Duncan antes de su ejecución: mató a 3 niños

Joseph Edward Duncan, un conocido asesino en serie, quien estaba en el llamado corredor de muerte, esperando su turno para ser ejecutado, quien mató a un niño latino, murió en prisión, a la edad de 58 años.

Así lo dio a conocer la agencia de noticias EFE, que aseguró que el criminal, quien estaba condenado por la muerte de 5 personas, murió a causa de un tumor cerebral. El sujeto tenía cáncer cerebral en etapa 4.

El asesino, originario de Tacoma, Washington, falleció el fin de semana en un hospital en Terra Haute, en Indiana, mientras cumplía varias cadenas perpetuas en la prisión federal Institución Correccional Federal Terra Haute y esperaba la definición de su ejecución.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Idaho, emitió un comunicado, en donde confirmó el fallecimiento del criminal, quien fue condenado, entre otros delitos, por matar a cuatro miembros de una familia en Idaho en el 2005. En 2008 fue condenado a muerte por el secuestro y asesinato de un niño de nueve años.

“Según los registros judiciales, el 16 de mayo de 2005, Duncan asesinó a la madre del niño, a su novio y al hermano de 13 años del niño en su casa en las afueras de Coeur d’Alene, Idaho. Duncan secuestró al niño y a su hermana de 8 años y los llevó al Bosque Nacional Lolo en Montana, donde torturó a ambos pequeños y asesinó al niño (Dylan Groene). La niña de 8 años fue rescatada el 3 de julio de 2005 en un restaurante Denny’s en Coeur d’Alene y Duncan fue arrestado”, aseguró la Fiscalía en su comunicado.

En la misiva, la Oficinal del Fiscal manifestó que Duncan se declaró culpable en la corte estatal en 2006 de los asesinatos de la familia y en diciembre de 2007 aceptó los crímenes contra los niños.

“El jurado reunido para la sentencia emitió un veredicto de muerte en los tres cargos para los que Duncan era elegible. El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Edward J. Lodge, luego impuso la pena de muerte”, explicó la Fiscalía en su comunicado, donde agregaron que hallaron material gráfico que sustento los crímenes.

“Según los registros judiciales, desde el momento en que fue detenido en julio de 2005, Duncan confesó todos sus delitos y trató repetidamente de declararse culpable. Los investigadores recuperaron evidencia fotográfica y en video de los crímenes de Duncan. También admitió los asesinatos de otros niños”, manifestó el ente acusador.

“Se declaró culpable en 2011 en un tribunal estatal de California por el asesinato en 1997 de un niño de 10 años y fue sentenciado a dos cadenas perpetuas. Debido a las sentencias que ya había recibido, Duncan no fue procesado por los asesinatos de dos hermanas, de 11 y 9 años, ambos ocurridos en 1996 en Bothell, Washington, aunque describió a los investigadores federales cómo cometió los delitos”, advirtió la Fiscalía en su comunicado.

Tras recibir la sentencia de muerte, Duncan no quiso apelar, pero sus abogados lo hicieron, aduciendo que el acusado no era competente para renunciar a la apelación.

CNN informó que Joseph Edward Duncan III, también mató a un niño latino llamado Anthony Martínez, de 10 años, en hechos ocurridos en Beaumont, California en 1997, cuando lo secuestró llevándoselo en un auto, y citó un comunicado en el que la madre del niño se mostró aliviada al enterarse de su fallecimiento. Tuvieron que pasar 14 años para que el asesino recibiera otra condena de cadena perpetua por el crimen.

“El sol es más brillante hoy y mi alma es más liviana”, dijo Diana Reed, mamá del menor asesinado, de acuerdo a CNN. “El mundo es un lugar más hermoso sin el mal que es Joseph Duncan. Dios eligió hacer de su final un largo sufrimiento y creo que es apropiado. El horror de sus pensamientos lo consumió”.

El padre del niño latino asesinado, Ernesto Martínez, agregó, según reseñó CNN: “Si bien me hubiera gustado presenciar su ejecución, saber que ahora está ante Dios siendo responsable por lo que ha hecho, lo que le hizo a mi hijo y los horribles crímenes que cometió con los demás, esa es la verdadera justicia”.

