Alerta Ámbar por 2 niñas desaparecidas: Zuriah Castillo y Jaylynn Miller

Zuriah Castillo y Jaylynn Miller son dos niñas desaparecidas que fueron objeto de una alerta ámbar después de ser vistas por última vez en Santo Domingo, estado de Nuevo México.

Sin embargo, el hombre inicialmente mencionado en la Alerta Ámbar ha hablado con los medios de comunicación para asegurar que no tuvo nada que ver con la desaparición de las adolescentes. Su nombre es Andrés Pinto, de 37 años.

Castillo tiene 14 años y Miller 16. La Alerta Ámbar fue emitida por la Oficina de Asuntos Indígenas.

Esto es lo que necesita saber:

Las autoridades dicen que las niñas ahora son consideradas jóvenes “desaparecidas en peligro”

La Alerta Ámbar se actualizó más tarde “a una Oficina Asesora de Asuntos Indígenas de Menores Desaparecidos en Peligro”, dice el comunicado de prensa de BIA.

“La Oficina de Asuntos Indígenas solicita la ayuda del público para localizar a Zuriah Castillo y Jaylynn Miller. Las dos niñas fueron recogidas el 27 de marzo de 2021 a las 7:08 p.m., en el área de Santo Domingo Pueblo, NM y conducidas hasta el Courtyard by Marriott, ubicado en el 5151 Journal Center Boulevard en Albuquerque, NM. Las dos niñas fueron vistas por última vez en el Courtyard by Marriott el 27 de marzo de 2021”, aseguró la misiva.

Zuriah Castillo es descrita como una niña de 14 años que mide 5’5 pulgadas de alta, pesa 130 libras y pelo hasta los hombros, rubio blanquecino marrón oscuro, y ojos marrones. Fue vista por última vez con una camiseta blanca con cuello en V y jeans negros. Jaylynn Miller es descrita como una joven de 16 años que mide 5′ de alta, pesa 112 libras, cabello a la altura de los hombros, color castaño teñido de rojo y ojos marrones. Fue vista por última vez con una camiseta blanca con cuello en V, jeans negros y zapatos.

Se desconoce su paradero y destino. Zuriah Castillo y Jaylynn Miller están desaparecidos y se cree que están en peligro si no se las localiza.

Las autoridades agregaron: “Cualquier persona que tenga información sobre este Aviso de Menores Desaparecidos en Peligro de Nuevo México, debe comunicarse con la Oficina de Asuntos Indígenas, llamando al 1-833-560-2065, enviando un correo electrónico a ojs_coldcase@bia.gov o enviando un mensaje de texto con la palabra clave BIACCU y sus pistas, al 847411. Para consultas de los medios, comuníquese con la BIA en newsmedia@bia.com”.

Pinto dice que no secuestró a las niñas a pesar de que su nombre fue transmitido en todo el estado

Inicialmente, las autoridades afirmaron que las niñas fueron secuestradas en una gasolinera y nombraron a Andrés Pinto como sospechoso.

Pinto, cuyo nombre fue transmitido por todo el estado en la Alerta Ambar (vea un ejemplo arriba), habló con KOB.com para explicar que no se llevó a Castillo y Miller. Dijo que llamó a la policía cuando se enteró de que su nombre estaba siendo difundido como posible sospechoso.

“Yo no hice nada de eso. No secuestré a nadie. No me llevé niñas pequeños”, dijo el hombre a la estación de televisión.

Le dijo a KOB.com que él y la tía de las niñas las dejaron en un hotel de Albuquerque y que no las había vuelto a ver desde entonces.

“Estoy aquí. No tengo nada que esconder. La gente culpable no habla con la policía. La gente culpable no llama a la policía. Los culpables no hacen entrevistas”, dijo Pinto, quien fue liberado recientemente de prisión, y agregó que estaba molesto porque la policía no intentó comunicarse con él antes de transmitir su nombre en todo el estado.

En Facebook, Castillo escribió que le gustaba estudiar, viajar y jugar voleibol. Las únicas publicaciones visibles en su página son selfies.

