Murió la abuela de Barack Obama: ¿Cómo murió Mama Sarah?

El presidente Barack Obama está de luto, luego de conocerse la muerte de su abuela paterna: Sarah Obama, conocida como la matriarca de su familia, y a quien llamaban cariñosamente mama Sarah.

La noticia fue revelada inicialmente por medios como CNN, donde se informó que la abuelita del expresidente de Estados Unidos murió este lunes en un hospital en la localidad de Kisumu, al oeste de Kenia, país donde residía y del que era originario el papá de Obama.

El citado medio manifestó que según un comunicado, la abuela de Barak Obama murió mientras era tratada en un centro hospitalario, debido a dolencias relacionadas con una enfermedad de la que no se dieron detalles.

La abuela de Obama tenía 99 años al momento de su fallecimiento.

My family and I are mourning the loss of our beloved grandmother, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectionately known to many as “Mama Sarah” but known to us as “Dani” or Granny. We will miss her dearly, but we’ll celebrate with gratitude her long and remarkable life. pic.twitter.com/avDY4f1PVu

— Barack Obama (@BarackObama) March 29, 2021