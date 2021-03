Matthew Ponomarenko: Audio de la llamada que hizo al 911 tras matar a hijo autista

Matthew Ponomarenko, un padre de 31 años de edad, quien residía en la ciudad de Parma, una localidad del condado de Cuyahoga, en Ohio, fue arrestado tras confesar en una llamada al 911 que había asesinado a su hijito autista de 5 años, con un bate de béisbol. Los hechos ocurrieron el jueves 25 de marzo.

Tras la detención del hombre, de quien un familiar dijo al noticiero 19 News de Cleveland, que hacía poco había sido dado de alta de un centro de salud mental y que no estaba tomando sus medicamentos, salió a la luz el contenido de la perturabadora llamada al 911.

En el presente artículo compartimos el audio de la llamada de Matthew Ponomarenko a la línea de emergencia de Parma, minutos después de haber acabado con la vida del menor, pero advertimos que puede resultar impactante debido a lo que el hombre narra.

El audio, que ha sido editado, quitando datos personales y algunas declaraciones gráficas del padre que mató a su niño, fue publicado en Youtube por el sitio de noticias de Ohio Cleveland.com

En la grabación se escucha inicialmente la voz de una operadora que tras contestar, pide la dirección del sitio de la emergencia que se está reportando y el teléfono de la persona que está llamando. Acto seguido le pregunta al hombre cuál es el problema que está reportando y Matthew Ponomarenko dice: “acabé de matar a mi hijo”.

Aquí un resumen de la conversación.



Operadora: “¿Cuál es el problema?”

Ponomarenko: “Acabo de matar a mi hijo”.

Operadora: “¿Qué quiere decir con que acaba de matar a su hijo?”

Ponomarenko: “Estoy escuchando voces”.

Operadora: “¿Dónde está su hijo ahora?”

Ponomarenko: “Está muerto”

Operadora: “¿Muerto dónde?”

Ponomarenko: “En la sala”

Operadora: “¿Tiene algún arma?”

Ponomarenko: “Necesita enviar a los policías”



Luego la operadora le pregunta su nombre y el de su hijo: Jax, y Matthew Ponomarenko responde con la respiración acelerada y en estado de shock sigue respondiendo.

Operadora: “¿Usted dice que escucha voces?”

Ponomarenko: “Sí”

Operadora: “¿Cómo mató a su hijo?”

Ponomarenko: “Con un bate de béisbol”

Operadora: “¿Lo mató con un bate de béisbol?”

Ponomarenko: “ajá”

Operadora: “¿Y Por qué lo mató con un bate de béisbol?”

Ponomarenko: “No lo sé”

Operadora: “¿Hay alguien más con usted?”

Ponomarenko “No”

Operadora: “¿Cuándo hizo eso, cuando mató a su hijo?”… “Está ahí?”

Ponomarenko: “Sí….. estoy pensando”.

Minutos después llegó la policía a la casa, donde halló el cuerpo sin vida del menor de 5 años y arrestó a Ponomarenko, quien está recluido en la cárcel sin derecho a fianza. Según datos suministrados por 19 News de Clevelad, tendrá una audiencia en la Corte de la ciudad de Parma, Ohio, el lunes 29 de marzo.

