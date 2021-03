Tiroteo fuera del bar “Golf and Social” de Filadelfia: Reportan 7 víctimas

Un tiroteo se registró la noche del viernes 26 de marzo en la ciudad de Filadelfia, según las primeras informaciones reportadas por la policía.

El hecho se presentó hacia las 8:00 de la noche en inmediaciones de Fishtown, Filadelfia, afuera del bar Golf and Social, localizado en el 1080 N. Delaware Ave, según lo reveló el periódico local The Philadelphia Inquirer.

El citado medio reportó que el tiroteo estuvo precedido por una discusión que se inició dentro del bar y luego se trasladó a la calle.

7 people shot at a social club in Fishtown. Philadelphia police say it started as an argument inside and spilled outside. Multiple guns found. A person of interest in custody. 3 people shot are critical, 4 are stable. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/IRoKsTgyap

— Drew Smith (@drewsmithtv) March 27, 2021