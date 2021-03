Padre mató a su hijo autista de 5 años con bate de béisbol: Matthew Ponomarenko

En un crimen escabroso que ha generado mucha tristeza y consternación, autoridades de Ohio revelaron que un padre de familia mató a su propio hijo de 5 años: un niño que padecía autismo.

El sujeto, identificado como Matthew Ponomarenko, de 31 años, está acusado de asesinato, luego de que él mismo llamara a la línea de emergencia del 911 a reportar que acababa de matar a su hijo, usando un bate de béisbol.

Así lo informó el periódico New York Post, donde revelaron que el presunto homicida hizo la llamada al 911 con mucha tranquilidad y allí le dijo al operador que constestó, que su hijo estaba muerto y que él escuchaba voces.

La policía identificó al menor asesinado como Jax, y aseguró que los hechos ocurrieron el jueves por la tarde en la ciudad de Parma, una localidad del condado de Cuyahoga, donde residen menos de 80,000 personas.

Ohio dad admits killing autistic 5-year-old son with baseball bat https://t.co/8s2j6B7wYw pic.twitter.com/iB8PgOz4vm — New York Post (@nypost) March 26, 2021

El sitio 19 News de Cleveland, aseguró que tras recibir la llamada de emergencia, hacia las 2:00 de la tarde la policía arribó a una casa ubicada en el 700 de Russell Avenue, y hallaron el cuerpo del niño tirado en la sala de la vivienda.

Citando la llamada de emergencia, el New York Post aseguró que Ponomarenko le dijo al operador del 911: “acabo de matar a mi hijo… Estoy escuchando voces”.

En la llamada de emergencia al 911, Ponomarenko se escucha bastante agitado y al ser interrogado sobre la razón por la que acabó con la vida de su pequeño hijo, solo se limitó a decir: “no sé”.

Citado por 19 News de Cleveland, un tío del niño asesnado, identificado como Johnathan Cherni, reveló que Matthew Ponomarenko acababa de salir hace poco tiempo de un centro de salud mental y no estaba siguiendo el uso de sus medicinas.

Ponomarenko está detenido actualmente y deberá comparecer ante la corte Municipal de Parma, el próximo lunes 29 de marzo.

Por ahora la policía mantiene el caso abierto y la investigación sobre los hechos que terminaron con el asesinato del niño de 5 años, de quien su padre mencionó que tenía 6, sigue en curso.

El noticiero News 5 de ABC agregó que el hombre enfrenta un cargo de asesinato agravado, de acuerdo a lo manifestado por la policía de Parma.

Hasta el momento la oficina del forense no ha hecho pública la causa oficial de la muerte de Jax.

Vecinos mostrados por el citado medio lamentaron lo sucedido y se declararon impactados con la noticia.

“Era un bebé… Nunca tuvo la oportunidad y ser tratado así, es simplemente devastador”, dijo Anthony Stankiewicz.

Citado por News 5 de ABC, el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Cuyahoga aseguró que esa agencia no tenía ninguna investigación abierta contra la familia de Jax, pero advirtieron que habían hecho investigaciones allí anteriormente, en 2019.

