Junto a Cynthia Nixon inmigrantes en huelga de hambre exigen $3,500 millones

Decenas de inmigrantes, liderados por mujeres indocumentadas de la ciudad de Nueva York, llevan ya más de una semana en una estricta huelga de hambre, con la que exigen a las autoridades políticas del Estado que aprueben $3,500 millones de dólares para crear un fondo de ayuda a miles de indocumentados que no han recibido apoyo en medio de la pandemia del Coronavirus.

Los manifestantes, sin probar bocado alguno, más alla de agua y algunas bebidas calientes, claman al gobernador Andrew Cuomo, inmerso en un escándalo de acoso sexual, y al Senado y la Asamblea estatal, que aprueben los dineros exigidos, a fin de dar alivios a trabajadores que por su estatus migratorio fueron excluídos de las ayudas federales.

Y en medio de su lucha, la actriz de la famosa serie de televisión y excandidata a la Gobernación de Nueva York, Cynthia Nixon, se sumó al apoyo hacia la huelga y tras visitar el campamento levantado por los huelguistas, cerca del parque Washington Square, en Manhattan, escuchó las difíciles historias que han tenido que vivir miles de familias indocumentadas en el último año al no tener apoyo esconómico del Estado ni del Gobierno federal.

“”We’ve been under a lot of pressure—fear of COVID on top of economic pressure. It’s terrible to feel both these fears & to feel we could die in injustice.” -Ana Ramirez ⁦ @nychange ⁩

La política del ala progresista del partido demócrata, se mostró muy conmovida con las historias que escuchó de las mujeres que llevan ya 8 días sin comer, y exigió al Estado que no los abandone y apruebe los fondos que están exigiendo.

“Nuestros trabajadores de primera línea indocumentados nos están ayudando a superar esta pandemia. ¡DEBEMOS #FundExcludedWorkers AHORA!”, dijo Nixon, en su cuenta de Twitter, donde compartió algunos videos de los testimonios de las madres indocumentadas, que puedes ver aquí.

“Because I am undocumented I don’t have any rights in this country. But I do have the right to work, to work & pay taxes.”

-Ruby Correo ⁦@MaketheRoadNY⁩

Our undocumented frontline workers are getting us through this pandemic. We MUST #FundExcludedWorkers NOW! pic.twitter.com/ND9dE4YXZw

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 24, 2021