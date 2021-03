¿Por qué las banderas de EE.UU. desde hoy estarán a media asta?

¿Por qué las banderas están a media asta este miércoles 24 de marzo? El presidente Joe Biden emitió una nueva proclamación nacional a media asta por las personas que murieron en el tiroteo de King Soopers en Boulder, Colorado. Esta orden durará hasta el 27 de marzo. Además, varios estados han emitido sus propias proclamas. Aquí hay información sobre las personas que serán honradas el miércoles con banderas bajadas en todo el país.

La proclamación dice:

“Como muestra de respeto a las víctimas de los actos de violencia sin sentido perpetrados el 22 de marzo de 2021, en Boulder, Colorado, por la autoridad que me confieren como Presidente de los Estados Unidos la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente ordeno que la bandera de los Estados Unidos se ice a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos, en todos los puestos militares y estaciones navales, y en todos los buques de guerra del Gobierno Federal en el Distrito de Columbia y en todos los Estados Unidos y sus territorios y posesiones, hasta la puesta del sol, del 27 de marzo de 2021. También ordeno que la bandera se ice a media asta durante el mismo período de tiempo en todas las embajadas, legaciones, oficinas consulares de los Estados Unidos, y otras instalaciones en el extranjero, incluidas todas las instalaciones militares y embarcaciones y estaciones navales”.

“EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente este día veintitrés de marzo del año de Nuestro Señor dos mil veintiuno, y de la Independencia de los Estados Unidos de América el doscientos cuarenta y cinco agregó Biden.

Los estados también están bajando sus banderas en honor a otras personas que han muerto

La proclamación nacional de media asta no es la única proclamación que está vigente esta semana. Algunos estados tienen sus propias proclamas para recordar a los que han muerto.

En Illinois, el gobernador JB Pritzker promulgó una proclamación a media asta para los que murieron por COVID-19. Esta proclamación todavía está vigente hoy y se aplica a las banderas en todos los edificios y terrenos públicos.

La proclamación dice: “El Departamento de Servicios de Administración Central ha recibido una notificación del gobernador JB Pritzker de que todas las personas o entidades cubiertas por la Ley de exhibición de banderas de Illinois deben ondear las banderas a media asta, en honor y recuerdo de: Todos los que han fallecido de COVID-19 en la Tierra de Lincoln. Por favor, baje inmediatamente las banderas de los Estados Unidos y las banderas estatales en todos los edificios ocupados por el personal de su agencia”.

Las banderas en Illinois se izarán a toda asta el 17 de abril, según un comunicado de prensa. Esto seguirá a una instalación conmemorativa de un mes en la Mansión Ejecutiva del Gobernador, que honra a las más de 23,000 personas en el estado que murieron a causa del COVID-19. El comunicado de prensa señala: “la instalación incluye 102 alas que representan los 102 condados de Illinois que en conjunto tienen más de 5.500 cintas, cada una representando aproximadamente a cuatro habitantes de Illinois que trágicamente perdieron la vida a causa de este virus. Las cintas están iluminadas por esferas brillantes”.

En Pensilvania, existe una orden de bandera a media asta desde el 7 de abril de 2020. Todas las banderas de la Commonwealth en las instalaciones, terrenos y edificios públicos de la Commonwealth están a media asta para honrar a los que han muerto a causa de la pandemia.

El gobernador Tom Wolf dijo al emitir la orden: “Este virus nos impide honrar a los muertos en las reuniones tradicionales. No podemos tener funerales, velatorios o sentar shivá. Espero que este descenso de la bandera brinde algún consuelo a las familias y amigos en duelo. Y espero que sirva como recordatorio del motivo de los sacrificios que los residentes de Pensilvania están haciendo para ayudar a su comunidad a sobrevivir a esta crisis ”.

La Tradición de media asta

Es costumbre mostrar la bandera estadounidense solo desde el amanecer hasta el atardecer, a menos que la bandera esté bien iluminada durante la noche. En esos casos, la bandera puede mostrarse las 24 horas del día. Varios días festivos exigen que las banderas de los EE.UU. se bajen a media asta cada año. Además, el presidente de los Estados Unidos puede ordenar una proclama para que las banderas ondeen a media asta cuando muere alguien destacado o cuando hay una tragedia nacional. Los gobernadores estatales también pueden pedir que las banderas nacionales ondeen a media asta en su estado cuando muere un funcionario del gobierno actual o anterior.

Si se está preguntando acerca de los términos medio mastil versus media asta, en los Estados Unidos, medio mastil se refiere a las banderas que se bajan en un barco, mientras que la media asta se refiere a un poste en el suelo o un edificio, según el Blog del Comando de Historia y Patrimonio Naval El Sextante. Sin embargo, fuera de los Estados Unidos, el término más comúnmente utilizado es en realidad media asta, según The Sextant. Los términos tienden a usarse indistintamente en la lengua vernácula común.

