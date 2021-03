Arrestan a mujer por muerte de cachorro por sobredosis de heroína: Nicole Holland

Una mujer de Nueva York, identificada como Nicole Holland, fue arrestada como presunta responsable de la muerte de un cachorro, tras sufrir una sobredosis de heroína.

Según informaciones suministradas por el periódico New York Post, la mujer en mención, quien reside en la localidad de Fulton, al norte del estado de Nueva York, está siendo acusada por el fallecimiento del animal, un perro llamado Champ.

La policía aseguró que la mascota, quien apenas tenía seis semanas de vida, habría ingerido la droga cuando la mujer estaba consumiéndola delante de él.

New York woman arrested after puppy dies of heroin overdose https://t.co/eS42YTeOIX pic.twitter.com/00gbwSJnWi

— New York Post (@nypost) March 24, 2021