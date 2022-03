Encuesta revela que Trump es favorito para ganar la Presidencia de EE.UU en 2024

Desde que perdió la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ha insinuado en más de una ocasión que tiene intenciones de regresar a la Casa Blanca, y este fin de semana volvió a subirse al podio, en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Orlando, Florida, y tras terminado el evento, dejó ver que sigue teniendo mucho poder y fuerza entre los republicanos.

Tras ofrecer una presentación de varios minutos, y criticar al gobierno Biden y hablar sobre Putin y la invasión a Ucrania, entre otros asuntos, se realizó una encuesta entre los asistentes a la conferencia y el ex mandatario salió victorioso como la figura más opcionada para volver a gobernar en Washington.

Así lo reveló NBC News, tras informar que aun sin confirmar si se lanzará al ruedo político para sacar a Biden de la Casa Blanca en el 2024, el resultado del sondeo entre los republicanos demostró que es el favorito de sus copartidarios.





Trump: Putin Is Smart, Our Leaders Are Dumb Donald Trump stands by his praise of Russian President Vladimir Putin, saying "of course he's smart." In a speech Saturday to the Conservative Political Action Conference in Orlando, the former U.S. president said "the real problem is that our leaders are dumb." 2022-02-27T09:48:05Z

Los datos de la encuesta mostraron que el 59% de los asistentes a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) le dio su voto de confianza y apoyo a Trump como su candidato favorito para que reciba la nominación presidencial de su partido.

En segundo lugar, según el citado medio, aparece el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, pero con una diferencia porcentual muy abismal respecto a Trump,

DeSantis obtuvo el 28% del respaldo de los votantes republicanos, es decir, menos de la mitad de quienes apoyan al presidente número 45 de Estados Unidos





Concha 'fairly certain' Donald Trump will run in 2024 Fox News contributor Joe Concha joined 'Fox & Friends First' to discuss the possibility of Donald Trump running again in 2024, noting that he believes the former president senses an opportunity to draw a contrast from Joe Biden amid the Russian invasion into Ukraine. #FoxNews Subscribe to Fox News! bit.ly/2vaBUvAS Watch more Fox News Video:… 2022-02-27T14:00:08Z

La encuesta demostró además que como el propio Trump lo ha vociferado en varias ocasiones, sigue siendo la figura más poderosa y prominente de su partido, pues a pesar de que DeSantis contó con mucho menos apoyo que el exmandatario, ante una eventual aspiración presidencial, a la pregunta de por quién votarían si el exmagnate no se lanzara, el respaldo es para el gobernador de Florida.

En ese posible escenario, DeSantis lideraría con el 61% del apoyo entre los asistentes al CPAC.





Trump rompe el silencio. Noticias Telemundo entrevista en exclusiva al presidente de Estados Unidos Vídeo oficial de Noticias Telemundo. José Díaz Balart entrevista al presidente Trump, por primera vez en exclusiva con una cadena de televisión hispana en Estados Unidos. El presidente habló de la separación de familias, del voto latino y de su relación con México. ”Con México, estoy feliz… esta semana”. Vea la entrevista íntegra en inglés… 2019-06-21T01:57:49Z

En una entrevista con Fox News el año pasado, Trump volvió a jugar con la idea de lanzarse a la Presidencia, pero aseguró que esperaría hasta los comicios de Congreso de mitad de término de este 2022 para poder anunciar una decisión

“Ciertamente estoy pensando en eso y ya veremos”, aseguró el expresidente, destacando que sabe que millones de estadounidenses que lo apoyan están esperando con ansias ese momento. “Creo que mucha gente estará muy feliz, francamente, con la decisión, y probablemente la anuncie después de las elecciones intermedias”, dijo en la entrevista.

Además de Trump y DeSantis, en el panorama político por ahora ninguna otra figura tiene apoyo de su partido.